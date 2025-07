Jednostavno, besplatno i životno važno: Činite ovo samo 15 minuta dnevno i živjet ćete duže

Novo opsežno istraživanje donosi jednostavan, ali snažan uvid u naše opće zdravlje, a on glasi da brzo hodanje samo 15 minuta dnevno može smanjiti rizik od prerane smrti za gotovo 20 posto. Ono što to istraživanje čini posebnim, jest usmjerenost na često zanemarene populacije, odnosno pretežno siromašne tamnopute odrasle osobe na jugoistoku Sjedinjenih Država.

Bitan je intezitet, a ne trajanje

Studiju, objavljenu u časopisu American Journal of Preventive Medicine, vodili su znanstvenici iz američkog Medicinskog centra Sveučilišta Vanderbilt. Pratili su 79.856 odraslih osoba u dobi od 40 do 79 godina, od 2002. do 2022. godine, većinom regrutiranih kroz zdravstvene centre za siromašne u 12 saveznih država u SAD-u. Oko dvije trećine sudionika bili su afroamerikanci, a više od polovice prijavilo je godišnji prihod kućanstva manji od 13.700 eura.

Tijekom prosječnog medijalnog praćenja od 16,7 godina, preminulo je 26.862 sudionika. Međutim, oni koji su brzo hodali barem 15 minuta dnevno imali su značajno niže stope smrtnosti.

Brzo hodanje u trajanju od samo 15 minuta dnevno bilo je povezano s gotovo 20 posto smanjenjem ukupne smrtnosti, naveli su autori navedenog istraživanja. Za usporedbu, samo je 4 posto smanjenja smrtnosti zabilježeno kod onih koji su hodali sporo više od tri sata dnevno, pokazali su rezultati studije.

Što se smatra brzim hodanjem?

Brzo hodanje definirano je kao kretanje koje povisuje broj otkucaja srca—poput penjanja stepenicama ili energičnog hodanja. “Sporo hodanje” uključivalo je aktivnosti niske intenzivnosti poput laganog hodanja po kući ili na poslu.

Gotovo 47 posto ispitanika nije prijavilo nikakvo brzo hodanje, dok je trećina hodala sporo više od tri sata dnevno. Iako su mnogi bili u pokretu, oni koji su hodali samo sporo imali su zanemarive zdravstvene koristi. To ističe važnost intenziteta, a ne samo trajanja hodanja.

Zaštitni učinak brzog hodanja je širok, a primjena svima dostupna i praktična

Zaštitni učinak brzog hodanja uočen je čak i kod sudionika s već postojećim bolestima poput dijabetesa i srčanih oboljenja. Također, koristi su bile neovisne o drugim oblicima aktivnosti, što znači da je samo brzo hodanje donosilo mjerljive učinke.

Najveće poboljšanje zabilježeno je kod srčanih bolesti. S obzirom na to da one nerazmjerno pogađaju crne i siromašne zajednice, rezultati su posebno važni za te skupine.

Za razliku od teretane ili osobnih trenera, brzo hodanje ne zahtijeva dodatne troškove. Ipak, prepreke poput nesigurnih ulica, lošeg osvjetljenja ili zagađenog zraka i dalje ograničavaju mogućnosti za aktivnost na otvorenom.

Unatoč ograničenjima—kao što je oslanjanje na samoprijavljene podatke iz samo jednog trenutka, poruka istraživanja je jasna - dosljedno, umjereno brzo kretanje može doslovce spasiti živote.

Izvor: StudyFinds