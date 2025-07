Magični broj za zdravlje: Znanstvenici utvrdili koliko točno koraka dnevno donosi najveću dobrobit

Osobe koje svakoga dana naprave 7000 koraka imaju dramatično niži rizik od čitavog niza ozbiljnih zdravstvenih problema, prema najvećoj metaanalizi postojećih dokaza objavljenoj u četvrtak, piše AFP.

Najčešći cilj koji se spominje za ljude koji mjere svoje korake je 10.000, no ta brojka navodno potječe iz marketinške kampanje za japanski pedometar iz 1960-ih.

Kako bi pronašao znanstveno točniji cilj, međunarodni tim istraživača pregledao je 57 ranijih studija, koje su pokrile 160.000 ljudi.

Rezultati objavljeni u časopisu Lancet Public Health ukazuju na to da je 7000 koraka dnevno gotovo prepolovilo rizik od preuranjene smrti od svih uzroka, u usporedbi s 2000 koraka.

Istraživanje je također promatralo zdravstvene poteškoće koje su ranije studije brojenja koraka izostavile.

Sedam tisuća koraka dnevno povezano je sa smanjenjem rizika od demencije za 38 posto, od depresije za 22 posto i dijabetesa za 14 posto.

Također, povezano je s nižim stopama raka i padova, no istraživači su upozorili da se to temelji na manjoj količini dokaza.

Ne trebate doseći 10.000 koraka svakog dana kako biste imali veće zdravstvene koristi, rekao je suautor studije Paddy Dempsey i medicinski istraživač na sveučilištu Cambridge za AFP.

Najveći dobici odvijaju se prije 7000 koraka, a koristi se nakon toga u pravilu smanjuju, dodao je.

Premda ljudi hodaju različitim brzinama, 7000 koraka otprilike odgovara jednom satu hodanju tijekom dana.

Dempsey je naglasio da bi ljudi koji već uspijevaju napraviti 10.000 ili više koraka trebali nastaviti s tim.

No, ljudima kojima se 7000 čini kao mnogo poručio je: Ne dajte se obeshrabriti. Ako uspijevate doći do 2000-3000 koraka dnevno, nastojte dodati još 1000 koraka. To je svega 10-15 minuta laganog hoda raspoređenog tijekom dana.

Andrew Scott, istraživač sa Sveučilišta u Portsmouthu koje nije bilo uključeno u istraživanje, rekao je da "ono pokazuje da je sveukupno više uvijek bolje".

Ljudi se ne bi trebali previše usredotočiti na brojke, a naročito tijekom onih dana kad (im) je aktivnost ograničena, dodao je.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje najmanje 150 minuta umjerene ili intenzivne tjelesne aktivnosti svakog tjedna.

Gotovo trećina ljudi u svijetu ne uspijeva ostvariti taj cilj, prema WHO-u.