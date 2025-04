Youtuber već čeka u redu ispred trgovine za kupnju nove konzole, a prodaja počinje tek - u lipnju

Nintendo je do sada prodao više od 150 milijuna komada svoje konzole Switch te je ovo jedna od najprodavanijih igraćih konzola u povijesti, a ako dovoljno dugo ostane na tržištu, možda jednom prestigne PS2 i postane najprodavanija. S obzirom na to da su gameri ludi za Switchom, jasno je kako postoji veliko uzbuđenje oko njegova nasljednika.

Prva žrtva Trumpovih novih carina: Nintendo odgađa prodaju Switch 2 u SAD-u

Nakon dugo nagađanja, nedavno smo napokon doznali gotovo sve informacije o modelu Switch 2, uključujući i cijenu i datum početka prodaje. S obzirom na to da je nakon predstavljanja Trump uveo carine koje su prilično pogodile tehnološki sektor, postoji mogućnost da bi se novi Switch u SAD-u mogao pojaviti kasnije ili da će biti skuplji, no za sada su to samo nagađanja.

Prema trenutačnom stanju, Switch 2 će se na američkom tržištu pojaviti 5. lipnja po cijeni od 449 dolara, odnosno u paketu s igrom Mario Kart World ta će cijena iznositi 499 dolara.

Promocija kanala

Ljubitelji ovog brenda itekako su uzbuđeni oko nasljednika oko kojeg Nintendo nije previše eksperimentirao te se drži slične formule kao i na prvom modelu - igre se mogu igrati na TV-u, kao i na malom ekranu konzole. Naravno, nova konzola ima bolji hardver, ekran većih dimenzija te još neke novitete koji će omogućiti bolje iskustvo igranja.

Iako će se konzola u prodaji pojaviti za dva mjeseca, jedan je ljubitelj Nintenda odlučio je već sada stati u red ispred Nintendove trgovine u New Yorku. Youtuber ChickenDog na svom kanalu tako je najavio kako će do 5. lipnja provesti kampirajući ispred trgovine, a sve svoje doživljaje, naravno, objavljivat će na svom kanalu. Pri tome treba naglasiti kako to njegovo kampiranje nema veze s pravim kampiranje jer je unajmio smještaj putem Airbnba i hotela tako da neće spavati u šatoru ispred trgovine, već u toplom krevetu. Također, društvo će mu praviti prijatelji koji će čuvati njegovo mjesto kada on ne bude ispred trgovine. S obzirom na to da će se konzola u trgovini pojaviti za skoro 60 dana, može biti siguran da neće izgubiti svoje mjesto.

Kako podsjećaju na stranici IGN, slična je stvar bila i prilikom prodaje prvog modela Switcha 2017. godine, kada je jedan muškarac proveo mjesec dana ispred trgovine kako bi se prvi dokopao konzole.

Nije teško zaključiti kako ChickenDog ovo radi prvenstveno zbog promocije svog kanala na kojem i nema neke impresivne brojke po pitanju broja pratitelja i pregleda videa. Pažnju medija je privukao jer su se o njemu raspisali gamerski portali poput IGN-a, a tek treba vidjeti hoće li mu se ova dva mjeseca odraziti i na povećanju posjeta i popularnost kanala.