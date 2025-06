Želite da vam AI uredi video? Sad to možete i pomoću Meta AI

Želite li urediti neki video ili fotografiju na svom pametnom telefonu, možete birati između cijelog niza aplikacija koje nude te mogućnosti. Neki pametni telefoni već dolaze s takvim aplikacijama u koje su ugrađene i AI značajke.

No, za sve one koji nemaju tu mogućnost pobrinula se Meta, koja je predstavila generativne AI video značajke unutar svoje Meta AI aplikacije, web stranice i aplikacije Edits.

Kako ističu, korisnici će moći jednostavno urediti i doaraditi svoje kratke video isječke koristeći cijeli niz već pripremljenih AI promptova kojima je moguće promijeniti odjeću, lokaciju, stil i mnogo više na videu.

Inspirirane našim Movie Gen modelima, ove nove značajke tek su prvi korak prema našem cilju dovođenja AI video generacije i uređivanja u sve naše aplikacije i proizvode. Kasnije ove godine moći ćete uređivati videa uz Meta AI s vlastitim tekstualnim promtovima, kako bi vaši videi izgledali točno onako kako želite, zapisali su iz Mete.

Dodaju kako je nova AI značajka uređivanja videa intuitivna i jednostavna za korištenja. Korisnici mogu izabrati između više od 50 već pripremljenih promptova i tako urediti do 10 sekundi videa besplatno. Zanimljivo, dodali su kako će to biti moguće samo "određeno vrijeme", što bi moglo ukazivati na to da Meta namjerava naplaćivati ovu uslugu.

I na kraju malo loših vijesti. Iz Mete poručuju kako je ova značajka za sad dostupna samo u SAD-u i desetak zemalja diljem svijeta, pa se nemojte iznenaditi ako shvatite da Hrvatska nije jedna među njima. Naime, u Meti nisu službeno objavili točan popis zemalja u kojima je usluga dostupna.