2. dan Money Motiona: Od epske bitke i najave novih bankarskih proizvoda do više od 700 sastanaka

Money Motion 2025 posjetilo je više od 2500 ljudi, a putem aplikacije dogovoreno je 720 sastanaka. Drugi dan konferencije Money Motion 2025 otvorio je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, koji je izrazio ponos grada što je domaćin vodeće regionalne FinTech konferencije s više od 2500 sudionika. Događaj je okupio 120 govornika na četiri pozornice, u natjecanju startupa sudjelovalo je 20 timova iz 14 zemalja, a pobjednici su proglašeni na kraju programa.

Gradonačelnik Tomašević naglasio je gradske napore u digitalnoj transformaciji, uključujući modernizaciju zastarjelih administrativnih sustava. Posebno je istaknuo transparentno praćenje više od 100.000 gradskih transakcija u gotovo stvarnom vremenu te nedavno lansiranu aplikaciju za pregled korisnika gradskih prostora. Grad je otvoren za suradnju s FinTech tvrtkama, primjerice putem partnerstva s Keks Payom te kroz ZICER, nedavno proglašen najboljim inovacijskim centrom u Europi, a Tomašević je naglasio da u tom smjeru namjeravaju nastaviti dalje.

Zoltán Kaszás iz OTP Banke istaknuo je važnost učinkovitog korištenja novih tehnologija kao što su cloud-exclusive i AI-first modeli. OTP Banka intenzivno ulaže u umjetnu inteligenciju, a posebno je predstavio svoj revolucionarni englesko-mađarski LLM model.

Nekada smo ciljali 10 posto poboljšanja, a danas ciljamo poboljšanja od 10 puta. To je moguće samo ako razumijemo da ćemo koristiti low-code, no-code alate, cloud i AI kao temelj za rješavanje problema. Ali treba znati i što AI ne mora raditi. Ne može – i ne treba – sve, rekao je.

Na panelu predsjednika uprava hrvatskih banaka, u kojem su sudjelovali Balázs Békeffy (OTP), Christoph Schoefboeck (Erste Bank), Mario Žižek (Addiko) i Marko Badurina (HPB), uz moderatora Igora Gržalju (ASEE Hrvatska), raspravljalo se o brzom razvoju bankarstva, implikacijama digitalnih valuta te značaju fizičkih poslovnica za očuvanje povjerenja klijenata, a neki su najavili i nove tehnološke iskorake.

Radimo na mnogo inovacija koje ćemo uvoditi u narednom razdoblju. To uključuje i stvari koje već danas rješavamo na dnevnoj razini. Jedan od ključnih koraka je što Keks Pay izdvajamo u zasebnu kompaniju, kako bismo s tim projektom mogli izaći na međunarodno tržište, najavio je Schoefboeck.

Za nekoliko dana lansirat ćemo novi proces, u kojem ćemo za bilo koju uslugu biti povezani s Identyumom i PSD2 podacima, kako bismo mogli potvrditi i prihode korisnika. Znači, već danas tehnički imamo potencijala i za open banking i za bolje i fleksibilnije usluge za naše korisnike, rekao je Žižek.

Predstavnici srednjih regionalnih banaka, Milan Perović (Prva Banka CG), Hasan Hasić (ASA Banka BiH), Aleksandar Bogdanović (Yettel Bank) i Goran Varat (Podravska banka), istaknuli su agilnost i personalizirani pristup korisnicima kao prednost u odnosu na veće konkurente, koristeći lokalne uvide i tehnologiju.

Na važnom panelu o kibernetičkoj sigurnosti stručnjaci Pavel Kaminsky (7Security GmbH), Sven Škrgatić (A1 Hrvatska), Neven Zitek (Span) i Thekla Paschali (payabl), uz moderaciju Željke Jurić (ASEE), analizirali su rastuće prijetnje krađe identiteta u eri umjetne inteligencije, naglašavajući važnost zero-trust sigurnosnih mjera te praćenja ponašanja korisnika.

Sve prevare i upadi počinju u pravilu od jednostavnog društvenog inženjeringa. Moramo promijeniti poimanje sigurnosti. Ne možemo očekivati da će jedna razina zaštite biti dovoljna. Po pitanju identiteta vjerujemo da ako nešto priča kao ja i izgleda kao ja da sam to ja. No, to se mora promijeniti, poručio je Kaminsky.

Iščekivani „Fightclub“ debata između filozofa Srećka Horvata i ekonomistice Vedrane Pribičević snažno je naglasila geopolitičke i etičke implikacije fintecha i umjetne inteligencije te važnost balansiranja inovacija i regulacija.

Oboje se slažemo da su ove teme jako važne. Fintech i financije ne postoje u vakuumu, već ovise o globalizaciji. No, ne vidimo trendove koji bi to mijenjali, posebno kad gledamo smjer koji dolazi iz SAD-a. Pitanje je kako će se fintech sektor prilagoditi, započela je Pribičević.

Financije su uvijek političke. Onaj tko kontrolira financije, kontrolira i svijet, dodao je Horvat.

Svetlana Sailer (Kraken Digital Assets Exchange) naglasila je sve veći interes institucija za kripto ulaganja u Europi, posebno zahvaljujući MICA regulativi koja je pružila jasnoću u poslovanju.

MICA regulativa napravila je jako dobar posao – to je bilo kao da se upalilo svjetlo u mračnoj sobi. Tradicionalne financijske institucije tražile su jasan okvir kako poslovati s kriptom u Europi, i sada ga konačno imaju. Naravno, nije savršena, ali je otvorila prostor – i to je velika stvar za cijeli ekosustav, komentirala je Sailer.

Panel o europskom fintech ekosustavu, uz sudionike Dona Ginsela, Alice Rettig, Zoltána Ácsa, Nica Balaceanua i moderatora Alexa Panicana, kojemu se pridružio i suosnivač konferencije Nikola Škorić, naglasio je stratešku prednost Europe kroz sveobuhvatnu regulaciju, uz potrebu bržih prekograničnih rješenja i jače fintech suradnje.

Paralelno se odvijao program na pozornici FinTech2030 powered by FINAX na kojemu su stručnjaci za budućnost industrije s fokusom na blockchain zajednicu progovarali o izazovima pozicioniranja kripto rješenja među tradicionalni igračima, ulozi AI agenata te ulozi nove mlađe generacije u postavljanju novih trendova u fintechu.

Na expo pozornici koja je bila dupkom puna, jedna je točka izazvala najveći interes - poveznica fintecha, biznisa, sporta i šaha. Hrvatski olimpijac Valent Sinković, financijski stručnjak Hrvoje Fajdetić, šahistica Lena Govedarica, i Grandmaster Alojzije Janković okupili su sve prisutne u expo prostoru kako bi raspravili važnost strateškog razmišljanja bez obzira na industriju. Money Motion 2025 - uz potporu Mastercarda, Monrija, ASEE-a, OTP banke, A1 Hrvatska, Croatia osiguranja i LAQO - ove je godine istupio sadržajem u druga područja interesa i potvrdio svoju poziciju kao najvažniji poslovni događaj u regiji.

U popodnevnim su satima na glavnoj pozornici rasprave o inovacijama u trgovini i digitalizaciji uključile predstavnike kao što su Nina Mimica (Studenac), Daniel Šturm (Kaufland), Alexandros Kosenas (Neptun Albania) i Bogdan Meica (Glovo Romania). Govornici su detaljno opisali kako njihove tvrtke koriste umjetnu inteligenciju i automatizaciju za poboljšanje korisničkog iskustva i optimizaciju poslovnih procesa, a bilo je primjera i vrlo konkretne primjene.

Kaufland trenutno radi na primjeni chatbota u procesu nabave. Sad ga testiramo za pregovore s dobavljačima. Primijetili smo da nije moguće sve ispregovarati klasičnim putem, pa kroz ovaj chatbot nastojimo poboljšati i optimizirati taj proces, pojasnio je Šturm.

Studenac će pilotirati retail media projekt kako bi procijenio kakvu vrijednost može donijeti organizaciji – to je potpuno nova inicijativa o kojoj još nismo javno govorili. Pilot će se provesti u malom opsegu, kako bismo vidjeli kako sustav funkcionira u praksi, opisala je Mimica.

Nakon toga, program se okrenuo temi poduzetničkih inovacija unutar kompanija uz sudjelovanje Aleksandra Bogdanovića (Yettel Bank), Monike Majstorović (A1 Hrvatska), Matthiasa Naumanna (Companjon) i Dejana Doneva (Erste Bank/Kekspay). Govornici su se složili o važnosti zadržavanja agilnog i izazivačkog mentaliteta kako bi se uspješno nosili s brzim promjenama na tržištu.

S više primjera izlazaka s proizvodima izvan tradicionalnog poimanja vlastite industrije, u posljednjih je par godina napravio A1 Hrvatska.

U telekomunikacijama, poručila je Majstorović, stalna inovacija proizvoda je nužnost. Na taj smo način ušli u područja poput fintecha, sigurnosti i zabave. Nismo to radili sami – tražili smo partnere, i upravo tako smo se proširili u nova područja. Putno osiguranje je proizvod na koji sam najponosnija.

Kako uopće pristupiti pokretanju takvih iskoraka, Donev smatra postoje dva načina - onaj koji na vrlo jasan i ilustriran način doprinosi prihodu ili uštedi, te onaj drugi u kojemu ideja i vizija nose sve, bez obzira na prihode i obećanja. Upravo su u tom segmentu najbolji primjeri KeksPay, a i novo najavljeni Keksić

Trenutno pripremamo uslugu Keksić, a jedan od najvećih izazova je što uvijek imamo 50 ideja na stolu koje bismo mogli razviti. Ali upravo zato što smo se odlučili razviti Keksić, ne razvijamo neke druge stvari. Proces inoviranja je uvijek izazovan, jer uključuje odabir, odricanje i stalnu prilagodbu.

Na posljednjem panelu dana na temu investiranja ključna je poruka bila uloga tehnologije u demokratizaciji usluge, iliti lakšem pristupu prosječnih građana financijskoj usluzi. To je pobliže opisao Krešo Vugrinčić iz InterCapital Asset Managementa.

Danas svatko tko ima mobitel i želi ulagati – to može učiniti, krenuo je. Na taj smo trend odgovorili tako što smo se približili našim investitorima, omogućivši im širi i pristupačniji pogled na investicijske prilike. Nekada su investicije bile rezervirane samo za bogate, ali su aplikacije otvorile vrata širem krugu ljudi da počnu ulagati.

S Vugrinčićem su program zatvorili Josip Glavaš (Erste Asset Management Croatia), Ivan Durdevic (J.P. Morgan Asset Management), Benjamin Jošar (Triglav Skladi) i Ivan Kurtović (InterCapital Asset Management).

Na kraju dana, proglašeni su pobjednici startup natjecanja. Prvo mjesto osvojio je IDCanopy iz Austrije, drugoplasirani bio je DigFin iz Slovačke, te treći Outpost chess iz Srbije. Nagradu ‘Talk the Walk’ od Infobipa osvojio je FINSO iz Ujedinjenog kraljevstva, a mjesto na programu Fundraising Bootcampa DeFi Koala iz Hrvatske.