ChatGPT dobio novu i vrlo korisnu značajku, pogodite tko je neće moći koristiti

OpenAI je pustio novu memorijsku značajku za ChatGPT, poboljšavajući njegovu sposobnost prisjećanja prethodnih razgovora s korisnicima, kako bi se generirali personaliziraniji i relevantniji odgovori. Ta značajka omogućuje chatbotu da upućuje na ranije razgovore kroz sesije, s ciljem stvaranja prirodnijeg iskustva dijaloga nalik ljudskom. No postoji i jedno veliko "ali".

OpenAI bacio oko na zajedničku kompaniju Altmana i legendarnog Jonyja Ivea koja razvija “iPhone bez ekrana”

U najavi putem platforme X, OpenAI je potvrdio da ChatGPT sada može sve vaše prošle razgovore uzeti kao referencu, što dovodi do odgovora koji su primjetno relevantniji i korisniji za korisnike. Od sada će se novi razgovori s ChatGPT-om činiti prilagođenijima, jer chatbot pamti informacije koje su prethodno podijeljene, usklađujući odgovore više s preferencijama i poviješću korisnika.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY