Europski mobilni operateri zajednički pozvali regulatore: "Želimo li graditi 6G mrežu, treba nam prostora"

Najveći europski telekomunikacijski operateri udružili su snage i objavili zajedničko pismo usmjereno na europske regulatore. U pismu ističu kako je tehnološki razvoj i ulaganje u (telekomunikacijsku) infrastrukturu ključno za razvoj Europe te traže poduzimanje bitnih mjera za osiguranje budućnosti mobilne digitalne povezivosti u Europi.

Kao vodeći europski telekomunikacijski operateri, potičemo Europu da stavi na raspolaganje cijeli gornji pojas od 6 GHz za mobilne uređaje za dobrobit europskog gospodarstva i društva. Gornji pojas od 6 GHz ključna je prilika za pokretanje 6G mreže u Europi i trebao bi biti sastavni dio buduće europske mobilne infrastrukture. Buduća gospodarska konkurentnost i suverenitet Europe ovise o brzoj, pouzdanoj i sigurnoj digitalnoj povezivosti. Ona je temelj našeg civilnog društva, naše industrije i poduzeća te naših napora za postizanje klimatskih ciljeva, ističu u pismu objavljenom na stranicama GSMA.

Naglašavaju kako ostaju predani razvoju i ulaganju u budućnost, pružajući povezivost koja podržava europske mobilne korisnike, gospodarske ciljeve, produktivnost i radna mjesta.

No, ono što ih muči su odluke i strateški pristup koji Europa zauzima vezano uz 6 GHz pojas. Naglašavaju kako će te odluke imati duboke i dugoročne implikacije na sposobnost europskog telekomunikacijskog sektora da omogući tu budućnost.

S obzirom na rastuće zahtjeve za trenutnim kapacitetom spektra i buduće usluge, uključujući 6G, na vidiku, ključno je da cijeli gornji pojas od 6 GHz (6,425-7,125 GHz) bude dostupan mobilnim mrežama, ističu u pismu.

Kako pojašnjavaju, očekuje se da će samo mobilni uređaji doprinijeti 8,4 posto globalnog BDP-a do 2030. Bez pristupa gornjim 6 GHz frekvencijama, utjecaj mobilnih uređaja na rast BDP-a bit će značajno smanjen. Dodaju i kako se očekuje da će 6 GHz igrati značajnu ulogu u podršci implementaciji 6G usluga sljedeće generacije u Europi. Cijeli gornji pojas od 6 GHz bio bi potreban čak i za prve 6G implementacije u Europi.

I dalje smo zabrinuti da američki operateri i dalje traže pristup gornjem pojasu od 6 GHz za Wi-Fi, unatoč nedavnoj dostupnosti novog, ali uvelike nekorištenog bloka od 480 MHz u donjem pojasu od 6 GHz, izričito rezerviranog za tu svrhu. Telekomunikacijski operateri glavni su pružatelji Wi-Fi usluga europskim potrošačima i poduzećima te ne uočavamo nikakav trenutni ili budući nedostatak Wi-Fi spektra, ističu.

Upozoravaju da bi odgađanje odluke o stavljanju gornjeg pojasa od 6 GHz na raspolaganje europskim mobilnim operaterima moglo ugroziti konkurentnost Europe.

To bi ugušilo budući gospodarski potencijal europskog poslovanja i društva te u konačnici narušilo utjecaj Europe na vlastitu digitalnu budućnost i globalnu konkurentnost, dodaju.

Ključna uloga frekvencija

Navode kako je Enrico Letta u svom nedavnom izvješću Much More than a Market jasno dao do znanja da je razvoj 5G i 6G mreža u Europi strateški važan, ističući ključnu ulogu gornjeg pojasa od 6 GHz.

S obzirom na to da je mobilna radio tehnologija u pojasu od 6 GHz dizajnirana za rad s nosiocima od 200 MHz, osiguravanje manje od 600 MHz za IMT spriječit će učinkovit rad mreža i maksimiziranje koristi od usluge. Bez pune dostupnosti gornjeg pojasa od 6 GHz za mobilne mreže, sve buduće 6G usluge u ovom pojasu bile bi značajno ograničene i u konačnici ugrozile priliku Europe da igra vodeću ulogu u implementaciji 6G. To bi također fragmentiralo globalni ekosustav za 6G, ostavljajući Europu u nemogućnosti da koristi ekonomije razmjera, upozoravaju operateri.

Europski operateri predviđaju da će urbane mobilne mreže, koje koriste građani i poduzeća, dosegnuti razinu zasićenja do 2030. godine. S trenutnim projekcijama rasta prometa, postojeći mobilni spektar bit će potreban za održavanje 5G usluga i neće biti dostupan za pokretanje 6G.

Izvješće o viziji 6G mreže Grupe za politiku radiospektra (RSPG) preporučuje frekvencijske pojaseve Europskoj komisiji kako bi se omogućilo pokretanje 6G mreže.

Postoje dvije mogućnosti:

Pronalaženje novog spektra za mobilne usluge na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama (WRC-27) 2027. u npr. pojasu 7-8 GHz.

Korištenje gornjeg pojasa od 6 GHz za lansiranje 6G mreže u Europi.

RSPG je već priznao izazove novog mobilnog spektra na WRC-27 u Europi.

Zbog europskih strateških upotreba, CEPT se na WRC-23 usprotivio proučavanju frekvencijskih pojaseva navedenih u WRC-27 AI 1.7, osim 7125-7250 MHz. Ovaj stav i europske strateške upotrebe koje ostaju važeće utjecat će na sve buduće stavove koji će se razviti za WRC-27, navodi se.

S obzirom na ove izazove, korištenje punog gornjeg pojasa od 6 GHz za implementaciju makroćelijskih mobilnih sustava pune snage jedini je način na koji Europa može osigurati svoju digitalnu povezivost u 2030-ima, stoji na kraju pisma koje su potpisali predstavnici europskih telekomunikacijskih operatera poput United Grupe, Deutsche Telekoma, A1 Grupe, BT Grupe, Orangea, Vodafonea i drugi.