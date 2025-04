FOTO Tko kaže da i mi ne možemo? Da, ovo je apsolutna "zvijer" od e-romobila proizvedena u Hrvatskoj

Poznati hrvatski brend električnih bicikala, romobila i dodatne opreme, MS Energy, u zagrebačkoj Karting areni predstavio je svoje najnovije modele. Fokus ove godine bio je na dizajnu koji prati urbani način života, uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenja koja podižu standarde.

Novi modeli donose i praktičnost, performanse i inovacije koje će zadovoljiti svakog ljubitelja moderne mobilnosti. Predstavljanje je vodio Juraj Šebalj, hrvatski rally vozač i domaća automobilistička legenda, koji je događaj otvorio s par činjenica oko vožnje e-bicikala i e-romobila.

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 5 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Električni romobili i bicikli pružaju učinkovito rješenje za izazove urbanog prometa i omogućuju fluidnije kretanje kroz gradske gužve i smanjuju potrebu za parkirnim prostorom. Integracija ovih vozila u svakodnevni život, uz podršku odgovarajuće infrastrukture, može značajno unaprijediti mobilnost i kvalitetu života u urbanim sredinama. No, u svemu tome najvažnije je biti odgovoran vozač i sudionik u prometu jer, bez obzira na to s čime se vozimo, svi smo jednako važni akteri na cesti. Poštovanje propisa, pažnja prema drugim sudionicima i odgovorno ponašanje ključevi su sigurnosti i kvalitete našeg prometnog okruženja, komentirao je Šebalj.

Par zanimljivih činjenica

Električni bicikl bi mogao prevesti vas od Zagreba do Splita po prosječnoj cijeni jedne kave, u smislu potrošnje električne energije.

To bi trebalo isprobati. Ako netko isproba, neka mi javi, poručio je Šebalj.

Vožnja električnog romobila umjesto automobila samo 10 kilometara dnevno, smanjuje emisije CO2, ekvivalentne proizvodnji pola tone ugljena ili kao da ste posadili 10 stabala koja bi upijala CO2 iz atmosfere. Ako se vozite svaki dan na romobilu mjesec dana, moglo bi se reći da je učinak istovjetan kao da je niknulo jedno stablo u pogledu smanjenja emisija CO2. Kao bonus, vožnjom električnog romobila ćete se i jedva pritom oznojiti.

Punjenje romobila troši manje struje nego što je potrebno da se skuhaju dva lončića kave.

Isto tako, električni romobili imaju nevjerojatno mali fizički otisak i zauzimaju tek jednu desetinu prostora kojeg zauzima električni automobil. Imaju manji otisak i od motocikla, ali i bicikala. Ukratko, štede prostor i kod kuće i u prometu.

Nadalje, električni bicikli i romobili su u gradskom prometu do 40 posto brži od automobila, ne zbog njihove ogromne brzine, već zbog njihove iznimne mobilnosti.

Prosječna cijena potrošnje goriva za automobile na godišnjoj razini iznosi oko 2000 eura, no za električne bicikle i romobile ta je cijena, na istu kilometražu, naprosto smiješna i u prosjeku iznosi tek 20 eura.

E-bicikl za svaki ukus

MS Energy ove godine je predstavio više novih električnih bicikala nego romobila, točnije modele SUV c502, c300, C30 i C40. Uz to još su predstavili i nadograđene verzije modela c102 i C20.

Isprobao sam SUV c502 i c300 modele te mogu reći da su oba modela ostavila vrlo ugodan dojam, iako mi se c300 činio kao model koji ima više smisla u čisto gradskoj vožnji, zbog svoje manje težine, dizajna i nešto ugodnijeg osjećaja vožnje.

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 8 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Model SUV c502 je predstavljen kao SUV među e-biciklima i kao e-bicikl za sve staze pa tako i one brdovite, odnosno zahtjevne, kako za noge tako i za električni pogon. Iako nisam bio u mogućnosti to i isprobati, moram priznati da prilikom okretanja pedala može se itekako osjetiti kad električni pogon krene vući, potpomažući vašu vožnju na više nego zamjetan način. Mana tog bicikla je njegova težina od 31 kilograma, nasuprot primjerice modela c300 i nasuprot tog i drugih modela, osjećaj na prvu jest kao da ste doista sjeli u pick-up vozilo na dva kotača.

Ipak, njegova konstrukcija i sjećaj sigurnosti su na prvi dojam nepobitni. SUV c502 pogoni motor snage 575W i koji radi na 48 volti. Riječ je o agregatu Ananda M60 s okretnim momentom 70 NM, što u biti znači da uzbrdice za vas više neće biti povod za kolutanje očima i negodovanje. Uz sve to, taj e-bicikl ima domet od čak 120 kilometara uz asistenciju elektromotora, odnosno u prosjeku dovoljno za gotovo dva tjedna gradske vožnje u od 10 kilometara dnevno, prije punjenja.

Model c300, na koji sam sjeo odmah iza SUV c502, odmah mi se učinio lakšim i nekako ugodnijim za gradsku vožnju. Upravljanje mi se činilo nešto lakše, a i osjećaj sjedenja tom e-biciklu je posve drugačiji. Dizajn je elegantan i funkcionalan i ono što je najbolje, taj bicikl ima dovoljno jak električni motor i za malo zahtjevnije rute, no ipak ne koliko i puno moćniji SUV. Njega pogoni agregat Mivice M070, okretnog momenta od 40 NM i snage 529W na 36 volti. Sve to dovoljno je za ukupno 100 kilometara dometa, što je dovoljno za 10 dana prosječne gradske svakodnevne vožnje.

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 7 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Obzirom da su modeli C30 i C40 težine koliko i c300, a to je 21 kilogram, c300 se čini možda i kao najbolji izbor za svakoga tko želi elegantan dizajn, razumnu težinu i doista velik domet. Isto tako, C30 i 40 su više klasičnog dizajna i neto slabijih performansi.

E, romobili

Okej, dosta je više s gadgetima, ajmo sad ozbiljno. Tako je otprilike glasila uvodna riječ Lea Mehičića, voditelja segmenta električnih romobila u MS Energyju na početku predstavljanja novih modela električnih romobila. Naime, kako je pojasnio, prošle godine su se tadašnjom linijom novih električnih romobila drastično uozbiljili i počeli raditi prava prijevozna sredstva, a manje "gadget" uređaje. To se nastavilo i sad, jer su predstavili tri nova modela, među kojima je i jedan s kojim MS Energy definitivno ulazi u takozvanu "extreme" kategoriju električnih romobila.

Prvi je predstavljen Flare X Pro, apsolutno najjači električni romobil dosad iz MS Energyja. Riječ je o 39 kilograma teškoj zvjerki elegantnog ali i atraktivnog dizajna, nakrcanoj brojnim značajkama i dosad najboljih performansi.

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 1 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Flare X Pro pokreću dva motora, svaki snage 1200W, uz bateriju od 60V i zapremine 22,5 ili 30 Ah (amper sati) te ugrađen sustav za pametno upravljanje baterijom (BMS). To bi vam, u idealnim uvjetima i pri zakonski dozvoljenim brzinama kretanja (do 25 km/h) trebalo dati domet od 100/135 kilometara, ovisno o zapremini baterije.

Taj e-romobil bez problema može svladati bilo koju uzbrdicu u Zagrebu, ima puni ovjes naprijed i straga te hidraulične kočnice, kao i varijabilnu regenerativnu kočnicu, koja je zapravo dovoljna u regularnim uvjetima vožnje, čime se štede mehanički dijelovi romobila (diskovi, kočnice, kočioni sustav).

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 4 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

To nije sve, jer Flare X Pro dolazi u konfiguraciji s kotačima od 11 inča, što je prvijenac za MS Energyju, a gume dolaze s unutarnjim premazom koji štiti od bušenja guma i riječ je o gumama bez zračnica. Na koncu romobil ima certifikat IP X4, što znači da je otporan na prskanje vodom. Drugim riječima, ako vas uhvati kiša, uređaj će vas dovesti do kuće bez većih problema, no apsolutno namjerna vožnja po mokrim i kišnim uvjetima se svakako ne preporučuje.

Flare X Pro ima dovoljno signalne rasvjete na sebi da se može klasificirati i kao "NLO" za one koji nisu navikli viđati takve uređaje na cesti. Signalizacija za skretanje naprosto blješti, a duž cijelog romobila postoje svjetla koja ocrtavaju njegovu liniju te time i vidljivost u prometu. Jedino mi se čini da je prednje svjetlo malo minijaturno, no to nije bilo moguće testirati u noćnim uvjetima.

Naravno, isprobao sam ovaj romobil i jednom riječju, momci u MS Eneregyju su napravili doista odličan posao.

Predstavljen je i FlareX Hydraulic, ukupno gledano nešto slabiji, ali s vrlo atraktivnim i elegantnim dizajnom. I taj model ima hidrauličke kočnice te varijabilnu regenerativnu kočnicu (što je ujedno i novitet nasuprot modela iz prošle godine), dvostruki ovjes i jednako upadljivu signalizaciju.

Predstavljanje e-bicikala i e-romobila MS Energyja - 6 (Foto: Branimir Vorša/Zimo)

Ono po čemu se naravno razlikuje, jest pogon i baterija. Njega pokreću dva motora od 800W svaki te baterija od 52V i 18 Ah zapremine, s također ugrađenim BMS sustavom.

Romobil je težak 32 kilograma i on dolazi u konfiguraciji s 10 inčnim gumama bez zračnica i isto tako sa zaštitnim premazom protiv bušenja guma. I Flare X dolazi s istim certifikatom IP X4 kao i njegov jači brat.

Vožnja Flare X-a jednako je ugodna, no zamjetna je odsutnost moći između njega i Flare X Pro.

Na koncu, predstavljen je možda i model koji bi mogao privući najviše pažnje kod širokih masa, jer je riječ o potpuno zakonski legalnom e-romobilu, velikog dometa i dovoljne snage za sve gradske izazove. Riječ je o modelu Urban X koji nudi nevjerojatne značajke u segmentu svakodnevne čisto urbane vožnje.

Dva motora od 300W su unutar zakonskog ograničenja, a opet dovoljno snažna da vas uzbrdice neće zaustaviti. Tu je baterija od 48 volti i zapremine 15 Ah, koja omogućuje do 60 kilometara dometa. Kotači od 10 inča i opet gume bez zračnice sa zaštitnim slojem protiv bušnje. Nadalje, dvostruki ovjes, bubanj kočnice uparene s varijabilnom regenerativnom kočnicom te signalizacija koja je opet jasno vidljiva i upečatljiva. Tu je i mogućnost podešavanja režima vožnje kroz aplikaciju te prilagodba za više korisnika istovremeno, ovisno o tome kakav režim vožnje netko preferira.

Sve to zajedno upakirano u 28 kilograma, što već ide u ne tako kompaktan segment ali i dalje vrlo prenosiv, nudi čisto urbano orijentiranima korisnicima nevjerojatnu mobilnost i mogućnosti, koje biste inače morali tražiti u jačim segmentima iz ponude e-romobila.

Što se cijena svih modela tiče, one ovise o ovlaštenim dobavljačima, a u MS Energyju o njima nisu pričali.

Budućnost je tu - treba ju samo prihvatiti

Budućnost prijevoza pokazala se vrlo raznovrsnom, a mogućnost sve većeg izbora modernih prijevoznih sredstava nije nešto na što bi trebalo gledati s prijezirom ili strahom, već se odvažiti na to da si olakšamo život i kretanje gradom, bez obzira o kojem osobnom prijevoznom sredstvu je riječ. Da ne pričamo o prometu, koji je češće nego rijeđe, na rubu kolapsa u određenim satima tijekom dana.