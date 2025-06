Mnogim mladima je želja postati influencer. Privlači ih njihov stil života, prilčna zarada ili pak jednostavno žele biti viđeni i praćeni na društvenim mrežama.

No, velik broj onih koji to žele, neće i uspjeti u ovoj kaotičnoj industriji. Neki jer neće pronaći dobru nišu u kojoj bi mogli biti uspješni, drugi jer su jednostavno nestrpljivi.

Međutim, nova studija objavljena u časoipisu Telematics and Informatics, otkrila je i da neke karakteristike osobnosti mogu ukazivati na to tko je skloniji odvažiti se na život influencera, a kome to jednostavno - ne leži.

Studija koju su proveli istraživači s poljskog Sveučilišta u Wroclawu i Oxforda, otkrili su da mladi ljudi koji su ekstrovertirani, egocentrični i dramatični imaju veću vjerojatnost da će ih interesirate te da će postati influenceri od smirenijih i introvertiranijih osoba.

Ispitivanjem u kojem je sudjelovalo gotovo 800 sudionika u dobi od 16 i 17 godina, istraživači su otkrili da oni s pojačanom ekstroverzijom, narcizmom i teatralnim ponašanjem, sklonošću dramatičnosti i ekspresivnosti, češće i sami žele biti influenceri.

Iako karijera influencera može ponuditi prilike za samoizražavanje koje privlače određene tipove osobnosti, ona također predstavlja psihološke rizike, posebno za osobe s visokim stupnjem narcizma i histrionizma, ističu u svom istraživanju.

Istraživači sugeriraju da su iste kakterne osobine koje potiču ljude da krenu u svijet influencera, vidljive i kod glumaca. To bi moglo objasniti zašto su neki influenceri izvrsni glumci u svojim videima, ali i zašto su se neki glumci izvrsno snašli na društvenim mrežama.