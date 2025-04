Jeste li primijetili ove plakate po Zagrebu? Podigli su puno prašine i rasprava

Hrvatska IT industrija godinama se suočava s istim problemom s kojim su suočavale IT industrije i u drugim zemljama - nedostatkom kvalitetne radne snage. Tvrtke su se snalazile na različite načine - neke su regrutirale po fakultetima, druge organizirale interne školice ne bi li obučile kadar koji im treba, treće su tražile ljude na otvorenom tržištu i nudile različite beneficije. No, broj ljudi s IT znanjem je ograničen, a rast sektora značio je da taj broj nije dovoljan.

Stoga ne iznenađuje da su tvrtke različitim beneficijama i obećanjima o boljim uvjetima, "krale" zaposlenike jedne drugima.

No, plakati koji su se ovog tjedna pojavili na zagrebačkim ulicama otišli su korak dalje. Na oglasnim panoima ispred velikih tvrtki poput Infinuma, Sofascorea i Microblinka, pojavili su se plakati u kojima se aludira na uvjete rada i kulturu u tim tvrtkama, ali i (ne)brigu o zaposlenicima. A istovremeno se "nudi" da prijeđu u autora tih plakata, AI startup Pythagoru.

Zagreb se jutros probudio uz nekoliko poruka. Nisu suptilne. I nisu trebale biti. Ovo je poziv za one koji razmišljaju drugačije, koji se ne boje progovoriti, preispituju ustaljeno i grade ono što nedostaje. Ako si to ti — javi nam se. Zapošljavamo. Ili nam se jednostavno pridruži na partiju, objavio je AI startup na svom LinkedIn profilu uz fotografije plakata.

Inače, radi se o startupu koji je osnovan prošle godine i nudi alat (GPT Pilot) namijenjen developerima temeljen na umjetnoj inteligenciji. Kako kažu, njihov alat "olakšava stvaranje aplikacija prema individualnim potrebama korisnika".

Nije dugo trebalo da se o svemu pokrene rasprava, kako na društvenim mrežama, tako i na IT-evcima omiljenom Redditu.

I dok su komentari na Redditu većinom negativni, komentiraju kako se radi o prljavoj kampanji, pljuvanju po ljudima koje (navodno) žele zaposliti, do "jadno i nepotrebno", drugi su prokomentirali kako je kampanja ostvarila svoj cilj jer su svi o njoj počeli pričati.

Oglasio se i jedan od suosnivača Sofascorea, Ivan Bešlić, koji je iskoristio priliku i na LinkedInu Pythagorinu kampanju iskoristio kako bi opisao kako je Sofascore izgradila svoj branding među potencijalnim zaposlenicima, ali i sam Sofascore brand.

I dok su neki iskoristili cijelu priču s ovim plakatima kako bi prokomentirali stanje u IT industriji u Hrvatskoj, drugi su se pitali da li je takva, zapravo negativna kampanja ispravan put.

Međutim, čini se kako je kampanja, u najmanju ruku sporna jer je zapela za oko i odvjetnicima koji sugeriraju kako bi trebalo pomnije proučiti, ali se možda radi o eventualnom kršenju Zakona o nedopuštenom oglašavanju.

Hoće li u konačnici ova kampanja imati i pravni epilog ili će se sve stišati, tek treba vidjeti. No, IT-evci s kojima smo razgovarali, a koji nisu zaposleni u prozvanim tvrtkama slažu se da ovo baš i nije način na koji bi netko mogao privući potencijalne zaposlenike.