Još smo daleko od vrhunca? Evo koliku bi vrijednost bitcoin mogao dosegnuti za vrijeme Trumpa

Koliko će vrijednost bitcoina iznositi do kraja ove godine, a kolika bi mogla biti njegova maksimalna vrijednost tijekom sljedećih nekoliko godina? Odgovor na ovo pitanje nitko ne zna, a prema dosadašnjem iskustvu s kriptotržištem, mogući su i pesimistični, kao i optimistični scenariji.

S obzirom na to da je na čelo SAD-a došao Donald Trump koji odjednom podržava kriptovalute, čini se kako je veća vjerojatnost za takve optimistične ishode. Nakon što je Trump ponovno postao predsjednik SAD-a, bitcoin je dosegao rekordnu vrijednost (iako je s vremenom izgubio dio vrijednost, no to je normalno za volatilna tržišta kriptovaluta) te se svi oni koji u svojim kriptonovčanicima drže bitcoin i druge kriptovalute nadaju kako će se taj rast nastaviti i dalje.

Prema Geoffreyju Kendricku, analitičaru britanske banke Standard Chartered, najbolji dani tek su ispred bitcoina. Već do kraja ove godine, vjeruje Kendrick, bitcoin bi mogao više nego udvostručiti svoju trenutačnu vrijednost i doseći čak 200 tisuća dolara. No smatra kako će se rast bitcoina nastaviti i dalje, a taj bi rast, među inim, trebale pogurati i tradicionalne financijske institucije: Ono što je potrebno unutar kripto ekosustava su tradicionalni financijski igrači poput Standard Chartereda, poput BlackRocka i drugih koji imaju ETF-ove i koji se trebaju uključiti.

Institucije i regulativa

Kendrick kaže da, jednom kada se ova industrija institucionalizira, stvari bi trebale biti sigurnije, a također tome bi trebala doprinijeti i “regulatorna jasnoća” u SAD-u. Ta sigurnost trebala bi spriječiti volatilnost, odnosno nagle padove (kao i nagli rast) vrijednosti bitcoina i drugog kripta koji su karakteristični za ovo tržište. Kada to toga dođe, bit će manje negativnosti oko ovog tržišta i “manje negativnih naslova”, pri čemu je mislio na nedavnu situaciju i najveću pljačku u povijesti u kojoj su sjevernokorejski hakeri počistili račune jedne kriptoburze za čak 1,5 milijardi dolara.

Ako se poklope sve te stvari - regulativa i ulazak institucija na tržište, odnosno njihovo iskazivanje povjerenja ovoj industriji, dok završi Trumpov mandat, vrijednost bitcoina mogla bi doseći nevjerojatnih 500 tisuća dolara, komentirao je Kendrick za CNBC.

Kao i svaki put kada je u pitanju kripto, to su sve nagađanja koja se mogu, ali i ne moraju ostvariti te uvijek treba imati na pameti savjet financijskih stručnjaka koji savjetuju da, ako želite ulagati u kripto, uložite samo onaj novac koji ste spremni izgubiti.