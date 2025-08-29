Kad SAD počne ograničavati kakve čipove Kina može uvoziti, u Kini se rasplamsa natjecateljski duh među domaćim proizvođačima. Tako je prvo Huawei krenuo s razvojem vlastitog AI čipa, a sad se u utrku uključio i kineski Alibaba.

Kako javlja The Wall Street Journal, Alibaba je razvio novi čip koji je svestraniji od prethodnih verzija i namijenjen je za širi raspon zadataka zaključivanja umjetne inteligencije.

Čip za Alibabu proizvodi kineska tvrtka, iako u izvješću na koje se WSJ poziva ne piše koja, a trenutno se nalazi u fazi testiranja. Ranije je Alibabine čipove izrađivao Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

U WSJ navode i kako je Alibaba osigurala da je čip kompatibilan s Nvidijinim softverskim paketom, što mu daje prednost u odnosu na domaće alternative poput Huaweijeve Ascend serije, kojima nedostaje takva kompatibilnost. To znači da programeri mogu ponovno koristiti kod dizajniran za Nvidijin hardver.

Podsjetimo, nakon što je SAD blokirao prodaju najsnažnijeg Nvidijnog čipa H20 dopuštenog za prodaju u Kini, a potom ipak dopustio, Peking se okrenuo domaćim proizvođačima, a poseban je pritisak stavljen na Alibabu i ByteDance (vlasnika TikToka).