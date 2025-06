Liječnici razvili AI tehniku koja bi mogla riješiti brojne probleme parova koji se bore s neplodnošću

Umjetna inteligencija pokazala se dobrodošlom pomoći u brojnim industrijama. Jedna od onih koja bi mogla najviše profitirati od korištenja umjetne inteligencije je zasigurno medicina.

Već se pokazalo da AI alati mogu brže pregledati i preciznije dijagnosticirati bolesti s atipičnim simptomima ili u ranim stadijima. No, sad su liječnici upotrijebili novu AI proceduru kako bi omogućili - trudnoću.

Kako javlja Time, liječnici iz Centra za plodnost Sveučilišta Columbia objavili prvu trudnoću do koje je došlo zahvaljujući novoj AI proceduri. I to kod para koji je gotovo dva desetljeća pokušavao liječiti neplodnost.

Trudnoća je rezultat istraživanja koje je predvodio dr. Zev Williams, a koje se fokusiralo na liječenje azoospermije, odnosno nedostatka vidljivih spermija u ejakulatu. Do sad su liječnici mogli napraviti veoma malo kako bi riješili taj problem i iskoristili spermu za oplodnju jajne stanice. Najčešće se u takvim slučajevima koristila sperma donora.

No, nova tehnika koju su Williams i njegov tim razvijali posljednjih pet godina, kombinira AI algoritam za detektiranje spermija sa čipom kroz koji uzorak ejakulata prolazi. Ako AI detektira i jedan spermij u uzorku, taj se dio uzorka odvaja i prikuplja. Dovoljno je tek nekoliko spermija u uzorku pa da se uspješno oplodi jajna stanica.

Sustav je nazvan STAR (Sperm Track and Recovery), a zanimljivo, inspiriran je pristupom kakav astrofizičari koriste kako bi im AI pomogao u pronalasku novih zvijezda i planeta.

Volim to opisati kako traženje igre u tisućama stogova sijena. No, AI to može napraviti za samo nekoliko sati i toliko nježno da spermij ne bude oštećen, pojasnio je Williams.

Kako bi testirali sustav, iskusni embriologi su pregledali uzorak i nakon dva dana pregledavanja, nisu pronašli ni jedan spermij. STAR je u tom istom uzorku u samo sat vremena pronašao njih 44.

No, kako bi zaista dokazali da sustav funkcionira, bila je potrebna prava trudnoća. Par koji je do sad prošao brojne tretmane za liječenje neplodnosti i 15 pokušaja IVF-a, pokazao se kao izvrstan kandidat. Muškarcu je dijagnosticirana azoospermija, dok je žena bila zdrava. Iako par nije polagao previše nade, bio je dovoljan jedan pokušaj kako bi žena ostala trudna.

Još uvijek se ujutro budim i ne mogu vjerovati je li ovo istina ili ne, ispričala je za Time.

Znanstvenici se nadaju da bi umjetna inteligencija mogla pomoći i drugim parovima koji imaju različite probleme s neplodnošću da ostvare svoj san o vlastitom djetetu.