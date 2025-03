Jedan od automobila koji je prošle godine punio stranice automobilskih portala je BYD-jev Seagull. Kineska kompanija u kratko se vrijeme profilirala kao jedan od najozbiljnijih konkurenata na tržištu električnih automobila koja bi ove godine mogla prestići Teslu i prodati najviše e-vozila na svijetu.

Vozilo o kojem svi pišu posljednjih mjeseci: "Mini Lamborghini" je najprodavaniji automobil u Kini prošli mjesec

BYD u svojoj ponudi ima različite modele - od cjenovno povoljnih vozila do jurilica koje konkuriraju Ferrariju. Za većinu kupaca električnih vozila, najzanimljiviji su upravo cjenovno najpovoljniji automobili te se pokazalo da konkurenti sa zapada ne mogu napraviti automobile s električnim motorima koji će nuditi takve performanse i tehnologiju po cijeni koja bi mogla konkurirati kineskim tvrtkama poput BYD-a.

BYD Dolphin Surf

To najbolje možemo vidjeti na primjeru BYD-jeva Seagulla (konkretno verzije Honor Edition ovog modela), odnosno malog Lamborghinija, kako su ga prozvali jer je na njegovom razvoju radio i bivši dizajner Lamborghinija Wolfgang Egger. Osim povoljne cijene (u Kini niža od 10 tisuća dolara), karakterizira ga moderna tehnologija te BYD-ove napredne baterije, a na kineskom tržištu dolazi u 3 verzije i s dvije baterijske opcije (30.08 kWh i 38.88 kWh) dosega 305, odnosno 405 km.

Ovaj automobil već je dostupan na nekoliko međunarodnih tržišta, a kako je najavila izvršna potpredsjednica tvrtke Stella Li, Seagull kasnije ove godine stiže i na europsko tržište i to kao BYD Dolphin Surf.

Cijena ovog automobila je nešto niža od 10 tisuća na kineskom tržištu, no jasno kada dođe u Europu, ona će prilično porasti, no i dalje bi trebala biti niža u odnosu na usporedive modele koji su trenutačno dostupnu na tržištu. S obzirom na to da europski kupci kojima su zanimljivi električni automobili većinom traže cjenovno povoljne modele, prodajni potencijal za ovaj automobil iznimno je velik.

Srušio Teslu i ponovno zasjeo na vrh: Jasno je zašto je ovo najprodavaniji automobil u Kini

Kada se pojavio na europskom tržištu Dolphin Surf bit će opremljen s dodatnom naprednom sigurnosnom tehnologijom i drugim opcijama te je jasno kako će biti skuplji. Zanimljivo, Li kaže kako možda neće biti najjeftiniji električni automobil na tržištu, no zato će sigurno pružiti najveću vrijednost za novac. Takvom automobilu, barem trenutačno, europski proizvođači ne mogu konkurirati.

Ipak s vremenom će tu konkurenciju zaoštriti i Volkswagen koji je nedavno najavio svoj najjeftiniji električni automobil do sada, ID.EVERY1, koji bi se trebao prodavati po cijeni od 20 tisuća eura, a koji će se na tržištu pojaviti za negdje dvije godine.

Izvor: Electrek