Hrvatska edukacijska tvrtka Stemi došla je do novog ključnog trenutka u svom poslovanju - radi se o pilot projektu provđenja Stemijevog programa umjetne inteligencije u brazilskim javnim školama.

Kako su sami istaknuli, važan je to korak za prodor na iznimno veliko međunarodno tržište Latinske Amerike. Stemijevo višegodišnje iskustvo u razvoju edukacijskih programa s naglaskom na praktične projekte i razvoj socijalnih vještina učenika prepoznato je od strane međunarodnih institucija, zahvaljujući podršci Ministarstva financija Republike Hrvatske u okviru Sporazuma za uspostavu EXPLEARN Mehanizma koje je ovo ministarstvo potpisalo s Inter-američkom bankom za razvoj (IDB), bez kojeg ovaj veliki iskorak ne bi bio moguć.

EXPLEARN Mehanizam podržava zemlje u razvoju u implementaciji politika produženog školskog dana s ciljem poboljšanja kvalitete i jednakosti obrazovanja u Latinskoj Americi i na Karibima. Suradnja je započela nakon što su Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u suradnji s IDB-om, organizirali studijski posjet Hrvatskoj koji je uključivao sudjelovanje ministara, državnih tajnika i predstavnika ministarstava i organizacija zaduženih za obrazovanje iz Argentine, Brazila, Ekvadora, Gvatemale, Gvajane, Hondurasa, Paragvaja i Urugvaja.

Veliko zanimanje gostiju iz Latinske Amerike za temu edukacije mladih o umjetnoj inteligenciji otvorilo nam je priliku da predstavimo naš obrazovni program, koji smo razvili sa Infobipom i usavršavamo još od 2020. godine, mnogo prije nego što je generativna umjetna inteligencija postala globalni fenomen. Naše dugogodišnje iskustvo i konkretni rezultati koje smo ostvarili u Hrvatskoj i na međunarodnim tržištima ostavili su snažan dojam na sudionike, a posebno na predstavnike IDB-a, koji su iskazali interes za lokalizaciju i pilotiranje programa u Brazilu. U prvoj fazi projekta planiramo implementaciju našeg AI programa u 30 škola na području brazilske savezne države Pará, s proširenjem na još najmanje jednu saveznu državu ili općinu. Očekujemo da će pilot obuhvatiti oko 1.500 učenika u dobi od 12 do 18 godina, uz edukaciju 30 nastavnika koji će provoditi program u učionicama. Uz ovu inicijativu, započeli smo i razgovore o regionalnom projektu, s ciljem da naša platforma postane ključni edukacijski ekosustav za razvoj tehnoloških talenata diljem Latinske Amerike, ponosno je poručio Marin Trošelj, direktor tvrtke Stemi.

Brazil, poput mnogih zemalja Latinske Amerike, suočava se s izazovima u razvoju digitalnih kompetencija svoje populacije. Iako nacionalna obrazovna strategija već prepoznaje važnost digitalne kulture i znanja o umjetnoj inteligenciji, školski sustavi često nemaju kapacitete za njezinu kvalitetnu provedbu. Stemi će, u suradnji s obrazovnim vlastima, pomoći u adresiranju upravo tih izazova kroz inovativan pristup koji uključuje istovremenu edukaciju učitelja i učenika.

Zahvaljujemo Ministarstvu financija Republike Hrvatske što je prepoznalo važnost ulaganja u globalno obrazovanje i digitalne vještine te podržalo ovaj projekt koji ne samo da promovira hrvatsku inovaciju, već i otvara vrata novim generacijama učenika prema boljoj i digitalno pismenijoj budućnosti. Osim što ovaj uspjeh smatramo kao veliko osobno priznanje za naš rad, ovo je ujedno i dokaz kako je iz jedne male države poput Hrvatske moguće imati globalni utjecaj u području edukacije mladih, poručili su iz Stemija.