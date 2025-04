“Otac interneta” upozorava kako bi mogli postati previše ovisni o umjetnoj inteligenciji

Velike tehnološke kompanije ulažu milijarde u razvoj i treniranje umjetne inteligencije, dok ova tehnologija postaje sve više integrirana u našu svakodnevicu. AI nam pomaže u brojnim aspektima naših života, kako privatnih, tako i poslovnih i nije teško zaključiti kako ćemo u budućnosti ovu tehnologiju koristiti sve više. Pitanje je, naravno, kako će napredna AI, koja može raditi brojne poslove, utjecati na budućnost čovječanstva. Hoće li njen utjecaj biti pozitivan ili negativan?

Slažete li se s razmišljanjem Jamesa Camerona? Budućnost bi mogla biti strašnija od scenarija iz Terminatora

Odgovor ne znamo, ali je zato korisno pročitati što o ovoj tehnologiji misle znanstvenici i ljudi koji rade ne njenom razvoju. Istraživanje o tome kako će umjetna inteligencija utjecati na način na koji ljudi razmišljaju proveli su znanstvenici s američkog Elon Universityja, a ono je obuhvatilo više od 300 tehnoloških lidera, analitičara i akademika, uključujući i internetskog pionira i jednog od “očeva interneta” Vinta Cerfa.

U izvještaju nazvanom “The Future of Being Human”, posebna pažnja posvećena je vještinama koje se smatraju ključnim za ljude poput empatije i dubokog, odnosno kritičkog razmišljanja te može li AI negativno utjecati na te naše “ljudske vještine” i kako će to utjecati na budućnost ljudi na našem planetu.

Otac interneta

Kako je to objasnio futurolog John Smart, ljudi će svoju kreativnost, donošenje odluka i druge važne vještine sve više prepuštati alatima baziranim na umjetnoj inteligenciji koji su i dalje još prilično primitivni. Velike tehnološke kompanije razvijaju takve alate koji će moći obavljati brojne akcije umjesto ljudi, što znači da bi se s vremenom mogli naviknuti na to i postati preovisni o umjetnoj inteligenciji.

Tehnologija će, dakle, nuditi rješenje za brojne probleme, što znači da će se ljudi prestati truditi jer, čemu upregnuti svoje sive stanice, ako taj posao možemo prebaciti na računala i AI. To će, nema sumnje, negativno utjecati na vještine kritičkog razmišljanja ljudi.

A da će AI promijeniti ljudske sposobnosti i to na dubok i značajan, odnosno temeljni i revolucionarni način tijekom sljedećeg desetljeća, smatra čak više od 60 posto ispitanika koji su sudjelovali u ovom istraživanju. Dok polovica vjeruje kako će AI promijeniti čovječanstvo i na bolje i na gore u jednakoj mjeri, skoro četvrtina smatra kako će te promjene biti uglavnom negativne.

Ispitanici smatraju kako će AI uglavnom negativno utjecati na promjene na 12 ljudskih osobina tijekom sljedećeg desetljeća, uključujući socijalnu i emocionalnu inteligenciju, sposobnost dubokog i kritičnog razmišljanja, empatiju, mentalno blagostanje, primjenu moralnog prosuđivanja itd. A to bi moglo imati zabrinjavajući utjecaj za društvo i rezultirati proširenjem polarizacije, nejednakosti i manjim ljudskim slobodama, navodi se u ovom istraživanju.

A što kada se pojavi superinteligencija?

Što se pozitivnog utjecaja AI-a tiče, spominju se nekoliko područja - znatiželja i sposobnost učenja, donošenja odluka i rješavanje problema te inovativno razmišljanje i kreativnost.

Dan kada će AI moći parirati ljudskoj inteligenciji sve je bliži: Evo kada bi to moglo biti po Googleovom stručnjaku

S obzirom na to da je ovo istraživanje obuhvatilo veliki broj stručnjaka dobro upućenih u problematiku AI-a, njegove zaključke svakako treba uzeti ozbiljno, no pitanje na koje nitko ne može dati točan odgovor jest što će se dogoditi jednom kada se pojavi superinteligencija. Riječ je o umjetnoj inteligenciji koja bi svojim sposobnostima mogla značajno nadmašiti ljudsku inteligenciju, a prema nekim stručnjacima, od tog trenutka više nismo previše udaljeni.

Izvor: CNN