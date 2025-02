Popularan savjet za štednju baterije može rezultirati - povećanom potrošnjom baterije

Na mreži često možemo pronaći različite savjete vezane uz štednju baterije pametnih telefona, tableta i računala, produljenje njena trajanja i slično. Savjeti su različiti - od gašenja pozadinskih procesa, osvjetljenja ekrana, gašenja bluetootha kada telefoni nisu povezani s drugim uređajima pa do korištenja tamnog načina rada na internetskim stranicama i aplikacijama koji, tvrde stručnjaci, štedi bateriju.

No kako je pokazalo nedavno istraživanje koje je proveo R&D odjel BBC-a, u slučaju tamnog načina rada, praksa se pokazala drukčijom od teorije te ponekad, umjesto štednje baterije, tamni mod može imati suprotan učinak i utjecati na povećanu potrošnju baterije.

U istraživanju je ekipa s BBC-a pokušala saznati kako korisnici u stvarnim situacijama koriste svoje uređaje u tamnom i svijetlom načinu rada. Nakon aktivacije određenog načina rada, oni su podesili svjetlinu uređaja te se pokazalo kako je većina njih (oko 80 posto) u tamnom modu povećala svjetlinu ekrana, kako bi vidljivost bila bolja. Umjesto uštede energije, povećanje svjetline uzrokovalo je povećanje potrošnje energije u odnosu na svijetli način rada.

Rezultati istraživanja koje su proveli objavljeni su u znanstvenom časopisu Joule.

Ova je stvarna situacija pokazala kako se često savjeti, uključujući i savjete oko održivosti i uštede energije, pokazuje kako se stvari previše pojednostavljuju te se gleda teorija, a ne praksa, odnosno način na koji ljudi uistinu koriste tehnologiju u stvarnom životu.

Potrebno nam je bolje razumijevanje onoga što točno uzrokuje potrošnju energije naših uređaja dok smo online, objasnio je Zak Datson iz BBC-jeva R&D odjela.

Naglasio je kako upravo na tome, na situacijama iz stvarnog života i potrošnji energije iz stvarnog života radi njihov tim, a sve s ciljem kako bi na temelju tih dokaza mogli napraviti promjene koje će pomoći u smanjenju potrošnje energije digitalnih medija, ne samo na BBC-u, već i u cjelokupnoj medijskoj industriji.

Ono što treba naglasiti kako u nekim situacijama tamni način rada može pomoći u smanjenju potrošnje energije, no to se do sada pokazalo samo u kontroliranim uvjetima

Još jedan zanimljiv zaključak iz ovog istraživanja jest da često nekakvi energetski savjeti namijenjeni programerima nemaju nekakve konkretne dokaze koji bi ih mogli podržati. Oni zato gube vrijeme za kodiranje opcija i nekakvih promjena koje na kraju nemaju nikakvog konkretnog učinka.

Umjesto tamnog načina rada, u ovom je istraživanju spomenut jedan drugi, puno jednostavniji savjet - smanjite svjetlinu ekrana. Ako je svjetlina na maksimumu, to može čak udvostručiti potrošnju energije uređaja pa, dok ih koristite, smanjite svjetlinu što više možete.

