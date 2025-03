Prestigli Teslu: Robotaksiji stižu na ceste još jednog američkog grada

Robotaksiji su stigli na ulice još jednog američkog grada. Stanovnici Austina sada mogu putem aplikacije naručiti automobil u kojem nema vozača, a koji će ih prebaciti ne željenu destinaciju. Zanimljivo je kako će se vožnja moći naručiti putem Uberove aplikacije, a po putnike će doći Waymovi taksiji.

Robotaksiji ove kompanije već prevoze ljude u nekoliko američkih gradova te su se do sada pokazali iznimno pouzdani te nisu zabilježeni neki veći problemi ili nesreće. Lansiranje ove usluge planirano je uoči popularnog South by Southwest festivala čije održavanje počinje ovaj tjedan i koji godišnje privlači oko 300 tisuća posjetitelja. Ne možemo dočekati da stanovnici i posjetitelji Austina iskuse našu uslugu Waymo One putem Uberove aplikacije ovaj tjedan, komentirala je šefica poslovnog razvoja i strateških partnerstva kompanije Nicole Gavel.

Budućnost je autonomna i električna

Uberov izvršni direktor Dara Khosrowshahi naglasio je kako će stanovnici u Austinu, zahvaljujući Waymovoj tehnologiji i Uberovoj dokazanoj platformi, moći uživati u budućnost prijevoza za koju kaže da je autonomna i električna.

Waymovi robotaksiji neće biti dostupni na području cijelog grada, već na području od oko 60 kvadratnih kilometara, uključujući i centar grada i druge kvartove. Sa širenjem na novo tržište, povećat će se i broj vožnji u Waymovim autonomnim taksijima, a prema posljednjim informacijama iz te kompanije, broj plaćenih tjednih vožnji njihovih robotaksija na tržištima Phoenixa, San Francisca i Los Angelesa premašio je 200 tisuća.

Austin je prvo tržište na kojem će Uber, osim što će se putem njihove aplikacije moći naručiti robotaksi, i upravljati flotom Waymovih vozila. Iako se u Phoenixu može naručiti vožnja putem Ubera, ova kompanija ne upravlja flotom vozila na tom tržištu. Nakon Austina, Waymo i Uber dogovorili su sličnu suradnju i u Atlanti u kojoj Waymovi zaposlenici već testiraju svoju tehnologiju, a kasnije ove godine robotaksiji će biti dostupni svima.

Nakon povlačenja Cruisea, Waymo je jedina kompanija koja nudi ovakav robotaksi servis, no ako je vjerovati Elonu Musku ta bi se situacija uskoro treba promijeniti jer je on za lipanj ove godine najavio pokretanje Teslina prvog robotaksi servisa upravo u - Austinu. Naravno, kada su u pitanju Tesla i Musk, možemo očekivati odgode, odnosno kašnjenja s početkom rada ovog servisa.

