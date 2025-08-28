Uobičajeni pristup liječenju raka već dugo ima isti plan djelovanja - napasti, uništiti, eliminirati. Ipak, neki znanstvenici slijede radikalno drukčiji put i uče maligne stanice da prestanu biti agresivne.

U jednom upečatljivom primjeru Ling He sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu primijetila je da su se stanice glioblastoma, uzete od pacijenata, nakon reprogramiranja u laboratoriju počele ponašati više poput neurona i imunoloških stanica.

Bila sam jako uzbuđena, rekla je He za New Scientist opisujući to otkriće.

Redefiniranje neprijatelja

Glioblastom je izuzetno smrtonosan, s petogodišnjom stopom preživljavanja od samo pet posto. Bolest se širi tako što potiskuje imunološku obranu, što potpuno iskorjenjivanje čini gotovo nemogućim. Umjesto da se usredotoče na ubijanje, He i njezini kolege ispitivali su mogu li se te stanice raka nagovoriti da preuzmu novi identitet.

Korištenjem cikličkog adenozin monofosfata (cAMP), a kasnije i forskolina za poticanje diferencijacije, ozračene tumorske stanice pretvorile su se u neurone i mikroglijske stanice. Liječeni miševi preživjeli su tri puta dulje od onih kojima je dana samo terapija zračenjem.

Bili smo jako iznenađeni kad smo vidjeli snažan učinak forskolina. Bili smo oduševljeni onime što smo vidjeli, kaže He.

Otkud je potekla takva radikalna ideja?

Nagovještaji da bi rak mogao biti reverzibilan sežu unatrag desetljećima. Pedesetih godina 20. stoljeća američki patolog Barry Pierce pokazao je da se embrionalne tumorske stanice mogu diferencirati u normalno mišićno tkivo kod miševa.

Osamdesetih godina kineski liječnici Zhen-Yi Wang i Zhu Chen primijenili su sličan princip na akutnu promijelocitnu leukemiju (APL). Upotrebom retinoične kiseline i spojeva arsena potaknuli su maligne stanice da postanu zrele bijele krvne stanice. Ono što je nekoć bila smrtonosna bolest postalo je izlječivo stanje.

Gdje je problem?

Unatoč tim probojnim uspjesima, pokušaji "preodgoja" raka često su zastali izvan laboratorija.

Tijekom istraživanja raka uloženo je puno vremena ne bismo li shvatili kako selektivno ubijati stanice raka, a vrlo malo vremena na razumijevanje kako naša tijela prirodno suzbijaju rak, pojasnio je za New Scientist Boris Kholodenko, sistemski biolog sa Sveučilišnog koledža Dublin.

Formula dobivena iz računalnog modela

Suvremeni alati sada pomažu dublje istražiti to reprogramiranje stanica raka. Kholodenkov tim izradio je računalni model cSTAR, koji predviđa kako lijekovi mogu gurnuti maligne stanice preko planine u dolinu koja odgovara fiziološkom, normalnom razvoju. To znači da se stanice raka mogu gurnuti iz patološke (kancerogene) doline preko planine koja ih razdvaja, u drugu dolinu koja odgovara normalnom, zdravom razvoju.

Dakle, uz prave kombinacije lijekova znanstvenici bi mogli natjerati stanice raka da napuste svoje zloćudno stanje i preuzmu bezopasnu, funkcionalnu ulogu. Testovi na stanicama neuroblastoma potvrdili su Ta predviđanja, reprogramirajući ih u benigne oblike.

Rak i dalje ostaje otporan, ali sve više dokaza upućuje na to da se s njim ponekad može pregovarati.

To je čitav sustav, u svojoj cjelini, koji se mijenja, kaže za New Scientist Mariano Bizzarri sa Sveučilišta Sapienza u Rimu. Kombinacija uvjeravanja i konvencionalne terapije mogla bi se pokazati najmoćnijom strategijom dosad.