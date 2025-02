Super aplikacije osvojile su Aziju, a kod nas tek stižu. Korisnici im se vesele, stručnjaci otkrivaju zašto

Jedna aplikacija - za gotovo sve naše dnevne potrebe. Od prebacivanja novca preko narudžbe hrane i taksija do planiranja kazališta ili putovanja. Svaka treća osoba u svijetu već je koristi. U pitanju su super aplikacije koje su osvojile azijska tržišta, a u Europi njihovo vrijeme tek dolazi.

Dvadeset. To je prosječan broj aplikacija koje korisnik koristi tijekom jednog tjedna. Stoga ne čudi da je u studiji od 9000 ljudi njih 70 posto priželjkivalo jedno rješenje za čuvanje, investiranje i potrošnju novca. Predviđeni rast ovog tržišta u Europi je 20 do 30 posto u narednih pet godina, a prve su temelje počeli postavljati brendovi poput Revoluta i Aircasha.

Upravo su ova dva FinTecha na tu temu imali senzacionalan okršaj na pozornici Money Motiona prošle godine. Nastavljamo pratiti njihov rast, ali i opće naginjanje ka unaprjeđenju postojećih platformi i vertikalnom i horizontalnom širenju njihovih mogućnosti. O ovoj temi, značaju sličnih trendova za retail i tradicionalne banke, koju ulogu u svemu igraju regulatorne institucije, te što možemo naučiti od susjednih tržišta raspravljat će više od 100 govornika na četiri pozornice trećeg izdanja konferencije Money Motion, koja će se održati 27. i 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu, pod sponzorstvom vodećih regionalnih brendova u industriji - Mastercard, Monri, ASEE, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje i LAQO.

U idućem desetljeću očekuje se da će super aplikacije igrati ključnu ulogu u našem svakodnevnom životu – od plaćanja i investicija do mobilnosti i zdravstvenih usluga, uz neizbježnu podršku umjetne inteligencije. Kada govorimo o europskom tržištu osiguranja, važno je naglasiti da super aplikacije neće moći u potpunosti obuhvatiti sve aspekte osigurateljskog poslovanja. S obzirom na kompleksnost industrije, regulatorne okvire i specifične poslovne modele, ključni segmenti poput post-buy procesa, upravljanja policama i odštetnim zahtjevima te korisničkim odnosima ostat će u domeni osiguravatelja, pojašnjava Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje u Croatia osiguranju.

Najveće hrvatsko osiguravajuće društvo unaprijedilo je tržište s dvije digitalne aplikacije koje

su postavile novi standard korisničkog iskustva. Moja Croatia je nagrađivana je aplikacija s

gotovo 200.000 korisnika koja klijentima omogućuje pregled svih njihovih polica osiguranja,

plaćanje računa i brzo prijavljivanje šteta, dok je LAQO prvo potpuno digitalno osiguranje u

Hrvatskoj i prvo koje je uvelo plaćanje kriptovalutama. O budućnosti InsurTecha govorit će međunarodni lideri tijekom prvog dana konferencije Money Motion, a diskusiju će moderirati upravo Ana Zovko, izvršna direktorica za digitalno poslovanje i IT u Croatia osiguranju.

U Croatia osiguranju, kroz naše digitalne platforme Moja Croatia i LAQO, već danas omogućujemo korisnicima intuitivno i učinkovito upravljanje osiguranjem – od brzog izračuna cijene i sklapanja police do prijave štete i zdravstvenih pregleda. Digitalna transformacija nezaustavljivo napreduje, no specifičnost osiguranja zahtijeva posvećenost i prilagodbu izvan standardnih okvira superaplikacija. Oni koji to na vrijeme prepoznaju, osigurat će svoje mjesto u ekosustavu budućnosti, dodaje Ćosić.

Potencijal za postati globalno konkurentan igrač na tržištu super aplikacija ima i hrvatski Aircash. Prije samo pet godina pojavio se kao prvi digitalni novčanik u regiji, a danas je prisutan na desetak tržišta i na više od 250 tisuća prodajnih mjesta diljem Europe. Svoj rast temelji na analizi svakodnevnih navika i ponašanja korisnika pa ih kroz suradnju s lokalnim partnerima adresira, digitalizira i olakša. Najviše usluga nude upravo na domicilnom tržištu, no one poput plaćanja režija, parkinga i prijevoza nastoje uvesti u 27 država Europe do 2027. godine.

Financijska industrija doživljava brzu digitalizaciju, a korisnici traže praktičnost, brzinu i sigurnost u upravljanju svojim novcem. Sve veća potreba za instant transakcijama, digitalnim plaćanjima i integriranim financijskim rješenjima dovodi do rasta važnosti platformi poput Aircasha. Naš cilj je postati globalno prisutna super aplikacija koja korisnicima olakšava svakodnevni život. Svjesni smo brzog razvoja FinTech industrije i upravo zato gradimo dugoročnu i održivu strategiju, ne preskačući ključne korake. Svakom tržištu pristupamo strateški i temeljito, analizirajući lokalne navike i potrebe kako bismo korisnicima pružili relevantna i inovativna rješenja. Kontinuirano radimo na usavršavanju korisničkog iskustva i razvoju naše aplikacije, s jasnom vizijom da Aircash postane nezaobilazan alat u digitalnom ekosustavu diljem svijeta, poručuje Borko Butorac, direktor operacija Aircasha.

Da su super aplikacije novo normalno, smatra i Ivan Kurtović, predsjednik Uprave InterCapital Asset Managementa. Ova je kompanija prva na tržištu omogućila svakom građaninu da svoju imovinu investira u financijske proizvode koji su ranije bili dostupni isključivo onom malom postotku građana pri samom vrhu priohoda. Njihova aplikacija Genius prvi je takozvani robo-advisor u investiranju i štednji na hrvatskom tržištu.

Genius spaja najbolje iz starih i novih financija te nudi jedinstvenu uslugu u široj regiji. Paleta usluga omogućuje intuitivan pristup najboljim svjetskim ETF-ovima kroz automatizirano ulaganje i štedne planove. Strategija se provodi uz nadzor iskusnih stručnjaka, a klijenti dobivaju sve na jednom mjestu, jednostavno, digitalno, moderno, te ne moraju posjedovati nikakvo predznanje da bi se uključili. Digitalizacija je ovdje ključna. Osim dostupnosti i jednostavnosti, digitalizacija omogućava i povećanje efikasnosti pa su sada usluge i jeftinije nego ikad prije. Jednostavnost i transparentnost danas se sve češće zahtjeva, pa zaključujemo da super aplikacije nisu samo trend, već logičan korak prema intuitivnijem i efikasnijem digitalnom iskustvu, izjavljuje.

Sve veći broj FinTech rješenja koja nastaju izvan ureda tradicionalnih banaka, iznova povlači pitanje njihove budućnosti - trebaju li nam i hoće li preživjeti. No, ulogu banke kao ključne točke kontakta svakog građanina za upravljanje svojom financijskom imovinom nemoguće je ignorirati. Važnije je pitanje koja među njima je u proces digitaizacije i odgovaranje na korisničke potrebe krenula na vrijeme.

U regiji se pri tome svakako ističe Erste banka koja je još 2018. godine lansirala Keks Pay. Aplikacija je unutar samo dva mjeseca procesuirala više od 2.5 milijuna transakcija, a Forbes ju je već sljedeće godine uvrstio među rijetke europske aplikacije koje imaju potencijal izrasti u konkurente azijskim super aplikacijama.

Digitalizacija bankarskog poslovanja već je duže vrijeme u tijeku te bankarstvo općenito prolazi kroz proces velikih promjena. Erste banka pritom ima jasnu poslovnu strategiju čiji je cilj dugoročno održiv uspjeh, a digitalne inovacije jedan su od temeljnih stupova takve strategije. Digitalna rješenja Erste banke, Keks Pay aplikacija te George online bankarstvo, koji su uz kontinuiran rast broja korisnika na tržištu s uspjehom prisutni već nekoliko godina, kvalitetni su primjeri tehnoloških inovacija i novih digitalnih rješenja u području financijskih proizvoda i usluga. Općenito govoreći, Erste banka je s jedne strane orijentirana na usmjeravanje jednostavnijeg, transakcijskog dijela poslovanja na digitalne kanale i uređaje kad god je to moguće, a s druge još snažniji fokus na savjetodavnu uslugu koju klijenti mogu dobiti u fizičkim poslovnicama. Kombinacijom jednoga i drugoga unaprjeđuje se tradicionalan odnos između banke i klijenata sa svim prednostima digitalizacije s jedne strane te osobnog pristupa s druge, poručuje Christopher Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke koji se ove godine vraća na glavnu pozornicu Money Motiona.

Do kraja mjeseca dostupne su Early Bird ulaznice po cijeni od 250 eura, a jedna ulaznica osigurava pristup dvodnevnom programu konferencije te popratnom sadržaju u večernjim satima tijekom trajanja eventa. U ožujku kreće prodaja ulaznica po regularnoj cijeni od 375 eura. Sve informacije o konferenciji možete pronaći na službenim stranicama Money Motiona, a svoju ulaznicu potražite na platformi Entrio.