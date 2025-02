Nakon umjetnika i novinari na nogama: "Tražimo poštenu naknadu"

Britanska vlada sprema se tehnološkim tvrtkama omogućiti besplatan pristup autorskom sadržaju, upozorila je skupina britanskih novina, poručivši da autori i izdavači traže "pravednu naknadu" za svoj rad.

Britanska vlada uputila je u javnu raspravu prijedloge o mogućim izuzećima u zaštiti autorskih prava za obuku modela umjetne inteligencije.

Tehnološke tvrtke mogle bi tako koristiti sadržaj autora i izdavača, zaštićen autorskim pravima, bez naknade i pribavljanja dozvole.

Izdavači su, u organizaciji Udruženja novinskih medija (NMA), odgovorili kampanjom 'Make It Fair'.

Izdanja Daily Expressa, Daily Maila, The Mirrora, Daily Stara, The Papera, The Suna i The Timesa i niza regionalnih listova stigla su tako u utorak na kioske u posebnim omotima, s otisnutom kritikom vladinih prijedloga.

Vlada želi promijeniti zakone Ujedinjenog Kraljevstva u korist velikih tehnoloških platformi kojima bi omogućila da koriste sadržaj britanskih autora za obuku AI modela bez naše dozvole i bez naknade. Zaštitimo kreativni sektor - tražimo samo poštenu naknadu, stajalo je u poruci.

Autorska prava temeljni su uvjet za ulaganja izdavača u pouzdano i kvalitetno novinarstvo, a isto bi trebalo vrijediti i za umjetnu inteligenciju, rekao je izvršni direktor NMA-e Owen Meredith.

Pozivamo veliku britansku javnost da podrži našu kampanju 'Make it Fair' i da od vlade zatraži jamstvo da će kreativci dobiti odgovarajuću financijsku naknadu od AI tvrtki kako bi se osigurala održiva budućnost i za AI i za kreativne industrije, kazao je Meredith.

Kampanja se vremenski poklopila sa zadnjim danom javne rasprave.