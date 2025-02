Umjetnici podignuli glas: Ne žele da se njihovi radovi iskorištavaju "kako bi ih se nadmašilo"

Više od 1000 glazbenika, među njima Kate Bush i Cat Stevens, u utorak su objavili "album tišine" u znak prosvjeda protiv predloženih izmjena britanskih zakona o autorskim pravima koje bi mogle omogućiti tehnološkim tvrtkama da obučavaju modele umjetne inteligencije koristeći se njihovim djelima.

Kreativne industrije na globalnoj razini bore se s pravnim i etičkim implikacijama modela umjetne inteligencije koji mogu proizvesti vlastite rezultate nakon što su obučeni na popularnim djelima bez nužnog plaćanja kreatorima izvornog sadržaja.

Sve je teže razlikovati AI kreacije od prave umjetnosti

Britanija, čiji premijer Keir Starmer želi postati AI supersila, predložila je izmjene dosadašnjih zakona koji daju kreatorima književnih, dramskih, glazbenih i umjetničkih djela pravo kontrole načina na koji se njihov materijal može koristiti.

Predložene izmjene omogućile bi razvojnim programerima umjetne inteligencije da obučavaju svoje modele na bilo kojem materijalu kojemu imaju zakonit pristup, a od kreatora bi se zahtijevalo da proaktivno odustanu od toga da se zaustavi korištenje njihova rada.

Mnogi su umjetnici žestoko kritizirali promjene tvrdeći da bi to preokrenulo načelo zakona o autorskim pravima, koji daje isključivu kontrolu kreatorima nad njihovim radom.

Poruka koju su podržali brojni umjetnici i kreatori: “Zaista je*eno mrzim generativnu AI”

Hoćemo li doći do toga da se u glazbi budućnosti naši glasovi ne čuju?, zapitala se Bush, čiji je hit iz 1985. "Running Up That Hill" doživio oživljavanje 2022. zahvaljujući Netflixovoj seriji "Stranger Things".

Koautorski album pod nazivom "Is This What We Want?" sadrži snimke praznih studija i prostora za nastupe kako bi se pokazalo ono što organizatori kažu da je potencijalni utjecaj na egzistenciju umjetnika ako se provedu promjene.

Javna rasprava o zakonskim izmjenama završava se u utorak.

Odgovarajući na album, glasnogovornik vlade rekao je da trenutni režim autorskih prava i umjetne inteligencije koči kreativne industrije, medije i sektor umjetne inteligencije u "ostvarenju svog punog potencijala".

Cijelo vrijeme intenzivno smo surađivali s ovim sektorima i nastavit ćemo to činiti. Nikakve odluke nisu donesene, rekao je glasnogovornik, dodajući da će prijedlozi vlade biti izneseni u dogledno vrijeme.

Vatrom protiv vatre: Umjetnici koriste umjetnu inteligenciju kako bi se zaštitili od - umjetne inteligencije

Među glazbenicima koji pozivaju vladu da preispita svoje planove su Annie Lennox, Billy Ocean, Hans Zimmer, Tori Amos i The Clash.

Vladinim prijedlogom životno djelo domaćih glazbenika besplatno bi bilo prepušteno AI tvrtkama, dopuštajući tim tvrtkama da iskorištavaju rad glazbenika kako bi ih nadmašili, rekao je organizator Ed Newton-Rex, osnivač neprofitne organizacije Fairly Trained.

Ujedinjeno Kraljevstvo može biti predvodnik u umjetnoj inteligenciji, a da ne žrtvuje naše vodeće svjetske kreativne industrije, rekao je.