Treba li ići stopama Kineza? Evo što su napravili uoči početka ispita za upis na fakultete kako bi spriječili prepisivanje

Jasno je kako mladi puno brže prihvaćaju i prilagođavaju se novim tehnologijama u odnosu na malo starije, a jedna od takvih tehnologija s kojom su mnogi brzo zavladali jest umjetna inteligencija, pogotovo generativna AI. Chatbotovi poput ChatGPT-a, osim što brže od Googlea mogu dati odgovor na sva pitanja koja zanimaju korisnike, odlični su i kao asistenti pri pisanju i stvaranju sadržaja.

Nekad je to pohvalno te mogu značajno skratiti vrijeme obavljanja određenih poslovnih zadataka, no ako će takvi AI alati pisati zadaće i eseje umjesto učenika i studenata, onda to baš i nije dobro. Iako će zadatak biti napravljen, studenti se neće potruditi, neće razmišljati, niti će nešto naučiti. Također, AI se pokazao i idealnim za varanje na ispitima jer dovoljno je uslikati pitanje ili zadatak i chatbot će odmah dati odgovor.

Ograničenja AI chatbotova

Toga su svjesni i profesori koji pokušavaju pronaći način kako se boriti s takvim problemom.

Kinezi su, čini se, to rješenje pronašli. Kineske kompanije koje razvijaju AI alate tako su, tijekom razdoblja kada se pišu važni ispiti, isključili, odnosno ograničili neke od opcija kako ih studenti ne bi iskorištavali. Ograničenja su uvedena tijekom tzv. gaokao ispitnog razdoblja, odnosno nacionalnih prijemnih ispita za fakultete u Kini, koji općenito traju dva do tri dana.

Među inim, na AI alatima poput Alibabina Qwena i ByteDanceova Doubaoa ograničena je opcija prepoznavanja fotografija u situacijama kada se koristi za prepoznavanje i odgovaranje na pitanja koja se koriste u testovima. Neki drugi AI alati poput Tencentova Yuanbaoa u potpunosti su isključili svoje servise za prepoznavanje fotografija dok ne prođe vrijeme ispita. Isto je i s DeepSeekom, vjerojatno najpoznatijim kineskim alatom baziranim na umjetnoj inteligenciji koji je početkom godine prilično uzdrmao cijelu AI industriju. Ovaj chatbot odgovore neće davati tijekom određenih dnevnih razdoblja kada se obično pišu testovi.

Pohađanje kineskih nacionalnih ispita traje čak 9 sati i obično je podijeljeno tijekom tri dana. Iako je tijekom pohađanja ispita zabranjeno korištenje telefona i prijenosnih računala, jasno je kako su uvijek moguća varanja i prepisivanja. Kinezi nisu htjeli riskirati, već su iz predostrožnosti odlučili zabraniti korištenje AI alata koje bi lukavi učenici mogli iskoristiti za prepisivanje.

Ova se tehnologija ipak koristi u Kini za vrijeme ispita, no ne za prepisivanje, već kako bi se uhvatilo one koji pokušavaju prepisivati. U nekim regijama tako se umjetna inteligencija koristi za praćenje neuobičajenog ponašanja tijekom testova poput šaputanje te učestalog gledanja u ispite kolega i slično.

