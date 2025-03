Uzbuđenje je zamijenilo razočaranje: Analitičari nemaju dobre vijesti za one koji žele kupiti novi Switch

Ljubitelji Nintenda dugo su vremena čekali službene informacije o novoj generaciji popularne konzole Switch, a saznali su ih sredinom siječnja. Kompanija je objavila teaser video te smo saznali neke informacije o modelu Switch 2 - pored očekivano boljeg hardvera i grafike, imat će i veći ekran te magnetsko povezivanje kontrolera sa samim uređajem.

Ono što mnoge zanima i što bi moglo odlučiti prodajnu sudbinu nasljednika jedne od najprodavanijih konzola u povijesti jest - cijena. Koliko će konzola stajati mogli bi saznati za nešto manje od mjesec dana kada bi japanska tvrtka trebala objaviti nove informacije o ovom uređaju, uključujući i datum početka prodaje.

Do tada, kao i cijelo ovo vrijeme, ostaju nam samo nagađanja i praćenje informacija brojnih analitičari i osoba koje imaju nekakve veze s vrhuškom Nintenda koja i donosi takve odluke.

Kada se originalni Switch pojavio u prodaji 2017. godine njegova je cijena iznosila 299 dolara, a nije teško pretpostaviti kako su šanse da se i njegov nasljednik pojavi na tržištu po istoj cijeni ravne - nuli. Nakon inflacije i velikih poskupljenja doslovnih svih proizvoda iluzorno je očekivati kako Nintendo neće povećati početnu cijenu Switcha 2. Konzola će biti skuplja, no pitanje je koliko.

Prodaja počinje u lipnju?

Prema analitičaru Hidekiju Yasudi iz Toyo Securitiesa, za novi model Switcha bit će potrebno izdvojiti čak - 500 dolara (točnije 499, no dolar manje-više), što je čak 200 dolara više u odnosu na originalni Switch. Ako cijena zaista bude tako velika, to bi mogao biti hladan tuš i razočarenje za one koji su se što prije namjeravali dokopati konzole.

Kao razloge tako velikog povećanja cijena navodi troškove procesora koji bi trebao biti dota skuplji u odnosu na prvi model te bi Nintendo za njega trebao platiti Nvidiji čak 50 do 70 dolara više, prema Yasudi. Tome treba dodati i povećanje cijene drugih komponenata, ali i prijetnju carina za uvoz iz Kine, što bi također moglo utjecati na konačnu cijenu, iako bi dio proizvodnje kompanija mogla prebaciti i u Vijetnam.

Analitičar Hiroshi Yamashina smatra kako poskupljenje ipak ne bi trebalo biti tako veliko te vjeruje kako će se Switch 2 u prodaji pojaviti po cijeni od 399 ili 349 dolara.

Usprkos takvom povećanju cijene, većina analitičara vjeruje kako bi Switch 2 mogao biti veliki prodajni hit pa bi tijekom prve godine japanska tvrtka mogla isporučiti oko 20 milijuna komada ovog uređaja. Na veliku potražnju trebali bi utjecati i novi naslovi koji će se pojaviti tijekom prve godine od predstavljanja Switcha 2 poput Mario Karta, 3D Maria, Pokémon Legendsa: Z-A i Metroid Primea 4.

Kada će se pojaviti na tržištu i koliko će Switch 2 stajati trebali bi saznati za manje od mjesec dana, a prema analitičaru Sanford C. Bernsteinea Robinu Zhu, prodaja bi mogla početi tijekom lipnja.

