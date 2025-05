VIDEO Ukrajinci se pohvalili novim ubojitim FPV dronom koji je već dao rezultate na bojištu

Ukrajinska tvrtka za proizvodnju dronova Wild Hornets objavila je snimke koje prikazuju korištenje ručnog bacača granata s FPV drona u borbenim uvjetima, što se smatra prvim takvim slučajem u svijetu.

Videozapisi objavljeni u utorak na kanalu tvrtke Wild Hornets na Telegramu pripisani su dron-jedinici Bulava iz ukrajinske 3. mehanizirane bojne, koja je dio Posebne predsjedničke brigade Bohdana Hmeljnickog. Prikazano je dvostruko ispaljivanje bacača granata nad otvorenim terenom.

U prvom videu eksplozija obara vojnika na tlo. Wild Hornets je naveo da se radilo o ruskom vojniku koji je poginuo, iako to nije neovisno potvrđeno, piše Business Insider. Što je projektil gađao u drugoj videosnimci, nije jasno vidljivo.

Tvrtka je kao platformu identificirala svoj dron Kraljica Stršljenova, kvadkopter s okvirom od 38 do 43 cm. Taj veliki FPV dron, koji se inače koristi kao bombaš, prethodno je u rujnu 2024. godine testiran s bugarskim bacačem granata Bulspike AP u suradnji s jedinicom Bulava.

💥 Successful test of the world's first rocket launcher drone



The Bulava drone unit of the Separate Presidential Brigade named after Bohdan Khmelnytsky installed a rocket launcher on the Queen Hornet FPV drone and conducted a successful test.



From now on, an ordinary rocket… pic.twitter.com/AAkaHgcS7z