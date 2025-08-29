Prvih desetak dana rujna bit će prilično zanimljivo na mobilnom tržištu. Nakon što je kolovoz obilježio Google s novom generacijom svojih Pixela, rujan je rezerviran za Apple i njihov iPhone. No konkurencija ne spava te, prije lansiranja novih modela Appleovih telefona, možemo očekivati zanimljive mobilne uređaje iz Samsunga i Huaweija.

Samsung bi 4. rujna tako trebao predstaviti, kako su najavili, najnovijeg člana obitelji Galaxy S25 te nove AI tablete. Iako nisu spomenuli konkretne modele, gotovo je sigurno da će predstaviti smartphone S25 FE od kojeg očekujemo odličan omjer cijene i kvalitete te tablete Galaxy Tab S11 i Galaxy Tab S11 Ultra. Osim Samsunga, konferenciju za taj dan priprema i Huawei koji će predstaviti uređaj iz posebne kategorije.

Trostruki preklopnik

Naime, kineska tvrtka planira predstaviti nasljednika modela Mate XT. Riječ je o telefonu koji se preklapa na dva mjesta tako da u biti ima tri ekrana koji, kada se otvore, čine jedan veliki tablet. Prije nekoliko dana već su objavili teaser video, a nakon toga i fotografiju na kojoj je vidljiv gornji dio ovog trostrukog preklopnika.

Paralelno s objavom te fotografije, kompanija je otvorila i prednarudžbe tako da oni koji se žele što prije dokopati ovog uređaja, mogu ga već sada prednaručiti. Barem na kineskom tržištu.

Slika otkriva da, kada je u pitanju dizajn, Huawei nije previše mijenjao stvari. Rebrasti okvir, kamera smještena u obliku osmerokuta te način na koji se telefon otvara i preklapa, prilično su slični u odnosu na njegova prethodnika tako da možemo pretpostaviti kako su najveće promjene ispod haube. Ono što slika ne otkriva, možemo vidjeti na videozapisu, a to je da bi se nova generacija Mate XT-a mogla isporučiti sa stylusom, odnosno olovčicom.

Stiže konkurnecija

Za očekivati je kako će i dijagonale ekrana ostati slične ili iste, što znači vanjski ekran dijagonale 6,4 inča - kada se jednom otvori dijagonala će narasti na 7,9 inča, a kada su sve tri strane otvorene dijagonala će iznositi 10,2 inča.

Huaweijev Mate XT je jedinstven uređaj koji na tržištu još nema pravu konkurenciju, no stvari bi se uskoro mogle promijeniti. Naime, takvog konkurenta priprema upravo Samsung te njegovo predstavljanje očekujemo do kraja ove godine. Neke prijašnje glasine govorile su kako bi to moglo biti čak tijekom rujna ili listopada, no čini se kako to neće biti 4. rujna, za kada je najavljena njihova konferencija i kada će Huawei predstaviti svog trostrukog preklopnika.

