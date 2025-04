Znanost tvrdi - možete dobiti jednako jaku kavu s manjom količinom zrna, evo kako

Da vam netko kaže da možete svaki dan potrošiti manju količinu kave, no i dalje piti taj crni nektar jednake jačine, biste li to napravili? Znanost kaže da je to moguće, a tehnika nije uopće komplicirana.

Branimir Vorša | 09.04.2025. / 14:11