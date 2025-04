Apple više nije najvrjednija kompanija na svijetu, a zanimljivo je što se događa u njihovim trgovinama

Trumpove carine izazvale su kaos na globalnim tržištima, a veliki udarac primile su i američke kompanije, pogotovo tehnološki sektor koji je proteklih dana zabilježio veliki pad i gubitke teške stotine milijardi dolara. Iako Trump kaže kako prvo treba biti gore da bi bilo bolje, odnosno da će se njegova protekcionistička politika dugoročno isplatiti, nije teško zaključiti kako investitori trenutačno nisu zadovoljni s onim što vide na tržištu i crvenilom na burzama.

Bijela kuća ima zanimljiv zahtjev : "Moraju do najveće moguće mjere povećati uporabu umjetne inteligencije proizvedene u Americi"

U padu su dionice gotovo svih kompanija, a čini se kako je najranjiviji - Apple. U kratko vrijeme kompanija je izgubila dvadesetak posto vrijednosti, a situacija je još gora ako usporedimo s početkom godine kada je njena tržišna vrijednost dosegla skoro 3,7 bilijuna dolara - prilikom jučerašnjeg zatvaranja burzi ona je bila manja od 2,6 bilijuna dolara. Zbog takvog pada više nisu najvrjednija kompanija na svijetu te ih je prestigao Microsoft čija je tržišna vrijednost jučer iznosila 2,64 bilijuna dolara.

Panična kupovina

Appleov problem je što previše ovisi o Kini te se većina njihovih proizvoda, uključujući i iPhone, proizvodi u toj zemlji. S obzirom na to da im je Trump nametnuo iznimno velike carine, cijena njihovih uređaja mogla bi značajno poskupiti. Osim u Kini, Apple svoje uređaje proizvodi i u Vijetnamu, Tajlandu i Indiji, no Trump je i njima povećao carine, što znači da bi proizvodnja iPhonea u svakom slučaju trebala poskupjeti i pitanje je hoće li Apple to povećanje cijena prebaciti na kupce ili će se u kompaniji odlučiti ostaviti iste prodajne cijene za potrošače, što znači manji profit za kompaniju.

Prema nekim analitičarima, ako bi Apple prebacio trošak na potrošače, cijena najskupljeg modela iPhone 16 Pro Max mogla bi porasti čak za 350 dolara.

Kupci se već pripremaju na te scenarije pa je posljednjih dana u Appleovim trgovinama u SAD-u prilična gužva te se dio korisnika Appleovih uređaja odlučio na kupovinu uređaja prije nego carine počnu utjecati na te cijene. Tako je posljednjih dana zabilježena, kako prenose mediji, “panična kupovina Appleovih telefona” te ljubitelji ove tvrtke žele kupiti nove telefone i druge uređaje prije porasta cijena.

Rješenje Brazil ili SAD

Jedno od rješenja s kojim bi Apple mogao smanjiti utjecaj carina na svoje poslovanje jest prebacivanje proizvodnje u - Brazil. Dok su carine za Kinu sada veće od 100 posto, za Indiju 26 posto, one za Brazil iznose samo 10 posto. Naravno, proces preseljenja proizvodnje nije jednostavan, niti brz, no kako Apple u Brazilu već dugo vremena u suradnji s Foxconnom proizvodi modele za lokalno tržište, tako nešto nije nemoguće.

Drugo rješenje, za koje Trump vjeruje da je moguće, jest da Apple proizvodi iPhone u - SAD-u. On vjeruje kako imaju radnu snagu i resurse za tako nešto, a kako je objasnila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, Apple je najavio ulaganje od 500 milijardi dolara u SAD, što ne bi napravili ako nemaju povjerenje u mogućnost proizvodnje u toj zemlji.

Trumpova agresivna politika uvođenja carina prema drugim zemljama zasad se, čini se, ponajviše odražava na burzama, uz značajan pad vrijednosti dionica brojnih kompanija. Tek treba vidjeti što će donijeti nadolazeći tjedni i mjeseci – osobito u pogledu rasta cijena tehnoloških proizvoda, roba i usluga, koji bi mogli poskupjeti uslijed povećanih troškova proizvodnje.

Izvor: Tech Spot