Dva dana konferencije, tijekom kojih je održano osam tematskih blokova, dvanaest radionica, a posjetitelji su imali priliku vidjeti i osamnaest poster-prezentacija, obilježilo je još jedno izdanje Dani e-infrastrukture Srce DEI 2025. Na konferenciji je sudjelovalo više od 400 sudionika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, javne uprave i gospodarstva te inozemstva.

Nakon uspješnog i veoma zanimljivog prvog dana, tijekom kojeg su okupljeni mogli čuti pozvano predavanje "Implementing Digital Twin Technology of the Earth System in Destination Earth" dr. sc. Nilsa Wedija, voditelja digitalnih tehnologija za Destination Earth u Europskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), u kojem je predstavio Destination Earth program u okviru kojeg se razvija digitalni model Zemlje za praćenje i prognozu interakcije između prirodnih pojava i ljudskih aktivnosti, uslijedili su zanimljivi paneli i radionice.

Drugi je dan konferencije započeo još jednim pozvanim predavanjem prof. dr. sc. Albert Sangrà s Otvorenog sveučilišta Katalonije (UOC) pod nazivom „New Leadership for New Digital Education Scenarios“. Dr. Sangrà pojasnio je da lideri u obrazovanju 21. stoljeća trebaju biti vođeni vizijom što žele postići i zatim to prilagoditi kontekstu u kojem djeluju.

Lideri se ne nalaze samo na upravljačkim razinama ustanova, nego su prisutni na svim razinama djelovanja. Lideri potiču i razvijaju kulturu suradnje i kolaboracije stručnjaka iz različitih područja, a sve to u cilju unapređenja procesa učenja i poučavanja. Digitalno obrazovanje podrazumijeva sinergiju tehnologije, organizacije i pedagogije, a nastavnici moraju biti svjesni neizostavnog utjecaja koji imaju na studente i činjenice da su oni lideri koji vode studente prema njihovom napretku, poručio je dr. Sangrà.

U okviru konferencije Srce DEI 2025 održalo se i događanje „Otvorena znanost i EOSC: od principa do prakse“ tijekom kojeg su predstavljene brojne aktivnosti ustanova članica Inicijative HR-OOZ, među kojima su istaknute aktivnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci i Srca.

Predstavljeni su i nacionalni napori koji podupiru otvorenu znanost te je najavljeno skoro predstavljanje Nacionalnog plana za otvorenu znanost. Okupljeni sudionici imali su priliku i saznati više detalja o planovima uspostave i razvoja EOSC Federacije te im je predstavljena Politika otvorene znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

U drugom dijelu događanja predstavljene su aktivnosti i projekti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru koji promiču načela otvorene znanosti te istraživanje Udruge Penkala o stavovima studenata i doktoranada o otvorenoj znanosti. Bilo je riječi o zastupljenosti pitanja autorskog prava u politikama znanstvenih ustanova, te o praksama koje povećavaju učinkovitost istraživanja i smanjuju research waste.

Blok je zaključen izlaganjem o aktivnostima RDA nacionalnog čvora u Sloveniji te mogućnostima suradnje.