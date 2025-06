Bliži se vrijeme godišnjih odmora i vjerojatno je većina ljudi već rezervirala prijevoz i smještaj na željenu ljetnu destinaciju, iako uvijek ima onih koji čekaju zadnji trenutak i nadaju se kako će uhvatiti neku last minute ponudu. Ako planirate put u inozemstvo i sa zrakoplovom, jasno je kako se za takva putovanja ipak treba malo ranije i bolje pripremiti.

Osim planiranja samog putovanja, ponekad nije loše planirati i vrijeme kada ćete kupiti avionske karte jer, kako pokazuju Googleovi podaci bazirani na podacima Google Flightsa prikupljeni između 2021. i 2025. godine za letove u SAD-u, postoje različiti načini kako možete prilično uštedjeti prilikom kupovine avionskih karata - od odabira najpovoljnijeg dana za putovanje pa do kupovine karata dovoljno rano.

Najjeftiniji dan za putovanje

Taman uoči prazničkih putovanja: Google će vam pomoći da letite - jeftinije

Najčešće se putuje u danima oko vikenda pa, kako je onda potražnja najveća, tako je onda i najskuplje putovati u danima od petka do nedjelje. No za one kojima nije bitno da putuju od vikenda do vikenda, već mogu odabrati bilo koji drugi dan tijekom tjedna, savjetuje se da kartu kupe za let u - utorak. Nakon utorka najjeftiniji su dani ponedjeljak i srijeda, a ušteda ako karte kupite za te dane, u odnosu na putovanja tijekom vikenda, iznosi 13 do 20 posto. Najskuplji dan za putovanja je - nedjelja.

Povezani letovi

Iako to nije baš uvijek pravilo, podaci Google Flightsa pokazuju kako je putovanje preko nekog odredišta jeftinije u odnosu na direktne letove. U prosjeku povezanim letovima može se uštedjeti čak i preko 90 dolara po karti, pokazali su podaci za SAD. Naravno, povezani letovi su puno duži te je takav oblik putovanja naporniji, no za one koji žele proći što jeftinije, čine se logičnim izborom.

Kada je najbolje vrijeme za kupovinu karata?

Spakirajte torbe i iskoristite nove opcije na Googleu kako biste pronašli najjeftinije letove

Kako bi se dokopali najpovoljnijih karata, njih je potrebno kupiti dosta ranije. Iako puno toga ovisi o dobu godine kada letite i destinaciji na koju putujete, podaci za SAD pokazuju da je karte najbolje kupiti između 21 i 52 dana prije putovanja, odnosno u prosjeku su najjeftinije - 38 dana prije putovanja. Za međunarodna putovanja kupovinu je potrebno napraviti još ranije - 50 do 101 dan prije puta te unutar 50 dana od dana putovanja cijene počinju značajnije rasti.

Praćenje cijena

Pored spomenutih savjeta, još jedan način na koji možete proći jeftinije pri kupovini zrakoplovnih karata jest aktivacijom opcije praćenja cijena putem Google Flightsa. Trebate odabrati destinaciju i vrijeme putovanja, a ako dođe do značajnije promjene cijene, Google će vas o tome obavijestiti.

Izvor: ZDNet