Krema hrvatske IT industrije u Puli razgovara o AI, startupovima, ali i tome zašto je Hrvatska privlačna stranim IT-evcima

Četvrto izdanje velike godišnje tehnološke konferencije Let'sGrow! ponovo će u Puli okupiti studente, srednjoškolce, poduzetnike, znanstvenike, profesore te brojne IT profesionalce i zainteresirane građane.

Program počinje u 10 sati u Hotelu Park Plaza Histria panelom na engleskom jeziku Born in Sweden, Russia, Germany: working in Istria. Could the grass be greener? na kojem će o iskustvima života i rada u istarskom IT-ju govoriti švedski poduzetnik i digitalni nomad Arne Evertsson, njemački poduzetnik i hrvatski zet Tobias Benz te Infobipova stručnjakinja za ljudske potencijale Nadezdha Mikhaylova koja je u Istru doselila iz Rusije. Panel vodi Monika Ivanović (Infobip).

Publiku očekuje i intrigantan panel Programeri u raljama AI-ja: Vibe coding i druga čuda, koji će s više aspekata sagledati dosadašnji utjecaj generativne umjetne inteligencije na svakodnevni rad programera, ali i na učenje programiranja te na budućnost ove profesije. Sudjeluju znani softverski inženjer, znanstvenik i poduzetnik Davor Runje, pulski programer i glazbenik Ognjen Božičković te programerka i studentica Mirna Pušeljić, a razgovor vodi novinarka Chiara Bilić.

Ivan Piton i Luka Sučić, znalci blockchaina s međunarodnim iskustvom otkrit će kako su izgledali trnoviti počeci ove tehnologije, u čijem kreiranju su i sami sudjelovali. Njihovo izlaganje pod nazivom Blockchain punk počinje u 11.30.

Od 12 do 13 na pozornici se održava finale startup natjecanja: najbolji pojedinci i timovi predstavit će svoje ideje žiriju kojim predsjeda Stevica Kuharski, partner u Fil Rouge Capitalu. U žiriju su i voditelj korisničkog iskustva i podrške u Plus Hostingu Davor Makovac, osnivač i direktor pulskog telekoma GT-NET Dean Benazić te prodekan za poslovnu suradnju i znanost na Fakultetu informatike u Puli Ivan Lorencin.

U razgovoru Ponedjeljkom u 2 televizijski voditelj i autor Aleksandar Stanković ugostit će Srđana Kovačevića, suosnivača i direktora osječke tvrtke Orqa, tportalovog Vizionara 2025. godine u kategoriji tehnologije. Kako je ovaj startup, pokrenut u garaži u Slavoniji, izrastao u jednog od ključnih globalnih igrača industrije dronova, koji i više nego uspješno parira kineskim gigantima, a nedavno je najavio i gradnju tvornice u SAD-u? O tome kako agentski sustavi funkcioniraju u praksi, u digitalnom oglašavanju, govorit će serijski poduzetnik Davor Runje i Hajdi Ćenan, poduzetnica i predsjednica udruge CroStartup.

Let'sGrow! i u svom četvrtom izdanju donosi raznolik program popratnih radionica. Tako udruga pulskih studenata informatike Šou program priprema atraktivno natjecanje u rješavanju softverskih i hardverskih zadataka, dok će radionica Climate Tech pružiti uvid u prikupljanje i analizu klimatskih podataka. Kako znanost može pomoći u izgradnji otpornijih zajednica, suočenih s klimatskim promjenama?

Inbobipovi stučnjaci predstavljat će platformu Answers, putem koje se može kreirati vlastitog chatbota u svega nekoliko koraka, dok će stručnjaci iz najpoznatije hrvatske kripto tvrtke Electrocoin demonstrirati kako funkcioniraju kriptovalute, kako otvoriti digitalni novčanik (wallet) te sigurno plaćati, prebacivati i mijenjati kriptovalute.

Poseban doživljaj bit će SkyDive simulator – napredni first-person view (FPV) sustav na kojem se uči upravljati FPV dronovima na zabavan i intuitivan način. Za dodatnu dozu uzbuđenja tu je i virtualna FPV utrka, a najbolji natjecatelji bit će nagrađeni punim pristupom simulatoru.

Ulaz na konferenciju Let'sGrow! besplatan. Održava se u organizaciji neprofitne udruge ICT Istra i partnera. Ne propustite priliku za učenje od najboljih, proširite mrežu kontakata i postanite dio zajednice koja raste. Više informacija na web stranici udruge ICT Istra i njenim profilima na društvenim mrežama.