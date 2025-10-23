Živimo u vremenu u kojem svaki video ili svaka situacija preko noći može postati viralna, odnosno može se proširiti po internetu i donijeti internetsku slavu, ali i globalno poniženje i ismijavanje. Takvo neočekivano ismijavanje i neugodnost doživio je početkom prošlog desetljeća danas 36-godišnji Sam Struan.

Razlog zašto je postao viralan i zašto mu je telefon jedno vrijeme konstantno zvonio bili su njegovo ime i prezime. Naime, on je tada radio u Appleu, ali imao je prezime – Sung. Iako su ga ponekad ismijavali tijekom djetinjstva, situacija nije bila toliko ozbiljna sve dok se Sam Sung nije zaposlio u Appleu. U trgovini u Glasgowu nije imao toliko problema, ali kada se preselio u Vancouver i počeo raditi u kanadskom Apple Storeu, stvari su eskalirale u neželjenom smjeru.

Dan koji nikada neće zaboraviti

Iako je prošlo 13 godina, Struan se i danas dobro sjeća dana kada se sve promijenilo. Njegov telefon konstantno je počeo zvoniti te su ga zvali brojni nepoznati brojevi. Tada je saznao kako je postao viralan na Redditu, stranici za koju do tada nije čuo. Naime, netko je na toj stranici objavio njegovu posjetnicu, a kada su ljudi vidjeli da Sam Sung radi u Appleu, to su i sami htjeli provjeriti. Kako su na posjetnici imali njegov broj, uslijedili su brojni pozivi.

On je na početku mislio kako je to nekakva prijevara, no promijenio je mišljenje kada je vidio da ima više propuštenih poziva iz Apple Storea. Nakon objave posjetnice na Redditu trgovina je bila prepuna ljudi koji su tražili Sam Sunga, zbog čega ga je Apple povukao iz trgovine i uskratio mu pristup posjetnicama.

Cijela je ta situacija trajala, kako je to rekao, neugodnih nekoliko mjeseci. Bio sam toliko uplašen i htio sam samo držati glavu dolje i ostati zaposlen, objasnio je u nedavnom intervjuu za Business Insider.

Godinu dana nakon toga napustio je Appleovu trgovinu i promijenio karijeru, a osim karijere na kraju je promijenio i – ime. Kako je objasnio novinarima, nije htio biti "internetska šala" i imati ime kao velika međunarodna kompanija.

Sung je tako zamijenio sa Struan, što je ime jednog od njegovih omiljenih mjesta u Škotskoj. Danas ne žali što je promijenio ime, no volio bi da je u mladosti više uživao u toj situaciji, koja je zapravo prilično smiješna, te da je bio više opušten i manje zabrinut za sigurnost posla.