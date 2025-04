Musk uživo zaigrao Path of Exile 2 i pošteno se osramotio: Gameri ga vrijeđali, a likovi umirali

Elon Musk postao je predmet ismijavanja među gamerima nakon pomalo neobičnog događaja. Naime, Musk se hvalio kako jedan od najboljih 20 igrača Diabla 4 na svijetu. Gostujući kod Joea Rogana i zaista njegovo se ime nalazi na tom popisu.

No, mnogi su igrači bili skeptični oko toga je li iza Muskovog imena na tom popisu zaista - Musk.

Da Musk vjerojatno vara, upozorili su igrači koji su primijetili da njegov lik u igri Path of Exile 2 igra i napreduje dok je Musk bio na inauguraciji američkog predsjednika Donalda Trumpa. Musk je potom priznao kako vara u videoigrama, i to plaćanjem puno boljim igračima da igraju umjesto njega.

To priznanje dovelo ga je u nemilost pravih igrača, a cijela je situacija kulminirala tijekom livestreama na kojem je Musk igrao upravo Path of Exile 2. Tijekom livestreama koji je trebao poslužiti kao demonstracija stabilnosti njegovog satelitskog interneta Satrlinka, moglo se vidjeti Muska kako naizgled igra videoigru.

No, nedugo nakon što je počeo prenositi, u chatu koji je omogućen u igri, Musku su počele stizati brojne uvrede i provokacije drugih igrača. Od toga da loše igra, do toga da nema prijatelje.

“YOU HAVE NO FRIENDS AND YOU WILL DIE ALONE,” (nemaš prijatelja i umrijet ćeš sam) samo je jedan od takvih komentara. Neki su čak primijetili da bi Musk, ako je zaista tako dobar igrač kao što tvrdi, morao znati kako isključiti chat.

Video koji je objavljen na Muskovom profilu na platformi X djeluje pomalo čudno jer Musk tijekom cijelog videa gotovo da ne komunicira s pratiteljima, što je inače praksa u takvim prijenosima uživo. Čini se kao da ni ne reagira na provokacije iz chata, ali i da ne doživljava činjenicu da je u streamu.

Muskov rezultat u igri nije bio bajan (izgubio je nekoliko ključnih likova i u konačnici od glavnog lika), a livestream je prestao nakon što je veza postala slaba.

Ako je htio pokazati da je ipak bolji igrač nego što mnogi misle, nije uspio. Samo je dodatno dolio ulje na vatru rasprave o tome koliko je zapravo lako varati u videoigrama, ako imaš dovoljno novca.

