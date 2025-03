VIDEO Ne, oči vas ne varaju: Dobro pogledajte u unutrašnjost automobila koji je oborio svjetski brzinski rekord

Kompanijama koje razvijaju autonomnu tehnologiju, odnosno automobile bez vozača najvažnija je jedna stvar - sigurnost. Dakle, vozila, odnosno tehnologija moraju biti jako dobro trenirani na svakodnevnim situacijama iz prometa tako da mogu reagirati na sve prometne probleme i izazove i savladati ih na sličan način na koji bi to napravili ljudi, kako ne bi došlo do prometnih nesreća i stradalih.

Autonomni Maserati MC20 Coupe (Foto: Maserati)

Jedna stvar o kojoj se skoro pa nikada ne govori vezana uz takve automobile jest - brzina. S obzirom na to da se autonomni automobili većinom treniraju na situacijama iz stvarnog života i gradskim prometnica gdje je puno sudionika u prometu i gdje je brzina vožnje ograničena (a autonomna vozila su napravljena kako bi se, za razliku od brojnih vozača, pridržavala ograničenja), brzina robotaksija sigurno nije u prvom planu.

No to ne znači da vozila u kojima nema vozača, već njima u potpunosti upravljaju računala ne mogu biti brza. A koliko brza mogu biti možemo vidjeti na primjeru Maseratijeva sportskog automobila MC20. Opremljen autonomnom tehnologijom ovaj se automobil nedavno upisao u listu rekorda kao najbrži autonomni automobil.

Više od 300 km/h, bez vozača

Maserati je, vozeći se na Space Florida Launch and Landing Facility (LFF), stazi uspio uhvatiti brzinu od čak 318 km/h i to, naglasimo još jednom - bez vozača u samom vozilu. Kako naglašavaju na stranici Road and Track, riječ je o jednoj od najdužih staza na svijetu dužine skoro 4,5 km pa je idealna za obaranje ovakvih rekorda.

Što se samog automobila tiče, Maserati MC20 Coupe pokreće 3-litreni V6 motor s dva turbopunjača sa 621 KS, a njegova maksimalna brzina s ljudskim vozačem na prednjem dijelu automobila iznosi 323 km/h, dakle samo nešto manje od brzine koja je postignuta u autonomnom modu.

Ovi svjetski brzinski rekordi su puno više od samog prikazivanja buduće tehnologije; mi pomičemo softver za AI vožnju i robotski hardver do samog ruba, komentirao je Paul Mitchell iz organizacije Indy Autonomous Challenge (IAC). On je naglasio kako spoznaje do kojih dolaze korištenjem autonomne tehnologije u automobilima za utrke pomažu u omogućavanju sigurne, održive i autonomne mobilnosti visokih brzina na autocestama.