No grupa kreativaca koja funkcionira na platformi Matter Neuroscience i koja pokušava riješiti problem ovisnosti o pametnim telefonima, krenula je u potpuno drugom smjeru.
Osmislili su posebnu "masku" koje je prvo bila zamišljena kao šala među članovima i nostalgično podsjećanje na prve mobilne telefone koji su bili veliki i teški te su podsjećali na cigle, a ne telefon. Ali pokazala se i kao izvrsno sredstvo za odvikavanje od telefona.
Naime, radi se o posebno "maski" za pametni telefon napravljenoj od čistog čelika, koja teži gotovo tri kilograma.
Korisnici ju mogu po potrebi staviti na svoj telefon i ukloniti kad im je potreban "pametni telefon".
Stvar je u tome da je korištenje tako teškog, velikog i nezgrapnog telefona prilično zahtjevno. Ruke se veoma brzo umore, a ako vam slučajno ispadne na nogu ili ruku, može vas i ozbiljno zaboljeti.
Rezultat je da su testni korisnici veoma brzo odustali od korištenja telefona i ostavljali ih na stolu. Osim toga, vrijeme korištenja telefona gotovo se prepolovilo jer je samo korištenje bilo naporno. Korisnici su odustali od gledanja omiljenih serija na telefonu i češće ga ostavljali na stolu, umjesto da ga drže u rukama i stalno pogledavaju.
Naravno, ovakva "maska" nije za svakoga i nije jeftina. Kako su sami rekli iz Matter Neurosciencea, komercijalna bi vrijednost maske bila oko 400 dolara, dok su troškovi njene izrade (zbog 3D printanja i čelika) veći od 200 dolara. Pokrenuli su i Kickstarter kampanju ne bi li omogućili onima koji žele da dobiju vlastitu "masku za odvikavanje", ali i pozvali sve koji imaju ideju kako proizvodnju učiniti jeftinijom da im se jave.
Mišljenja smo da ima i jednostavnijih (i jeftinijih) načina da se riješite svoje ovisnosti. Ali ako ne ide drugačije, ovako ćete barem ojačati ruke. Samo pazite da se ne ozlijedite.