Ovisnost o pametnim telefonima prisilila je pojedince da se okrenu klasičnim mobilnim telefonima, dok su drugi odabrali softversko rješenje koje im ograničava vrijeme provedeno na pametnom telefonu.

No grupa kreativaca koja funkcionira na platformi Matter Neuroscience i koja pokušava riješiti problem ovisnosti o pametnim telefonima, krenula je u potpuno drugom smjeru.

Osmislili su posebnu "masku" koje je prvo bila zamišljena kao šala među članovima i nostalgično podsjećanje na prve mobilne telefone koji su bili veliki i teški te su podsjećali na cigle, a ne telefon. Ali pokazala se i kao izvrsno sredstvo za odvikavanje od telefona.

Naime, radi se o posebno "maski" za pametni telefon napravljenoj od čistog čelika, koja teži gotovo tri kilograma.

Korisnici ju mogu po potrebi staviti na svoj telefon i ukloniti kad im je potreban "pametni telefon".

Stvar je u tome da je korištenje tako teškog, velikog i nezgrapnog telefona prilično zahtjevno. Ruke se veoma brzo umore, a ako vam slučajno ispadne na nogu ili ruku, može vas i ozbiljno zaboljeti.

Rezultat je da su testni korisnici veoma brzo odustali od korištenja telefona i ostavljali ih na stolu. Osim toga, vrijeme korištenja telefona gotovo se prepolovilo jer je samo korištenje bilo naporno. Korisnici su odustali od gledanja omiljenih serija na telefonu i češće ga ostavljali na stolu, umjesto da ga drže u rukama i stalno pogledavaju.

Naravno, ovakva "maska" nije za svakoga i nije jeftina. Kako su sami rekli iz Matter Neurosciencea, komercijalna bi vrijednost maske bila oko 400 dolara, dok su troškovi njene izrade (zbog 3D printanja i čelika) veći od 200 dolara. Pokrenuli su i Kickstarter kampanju ne bi li omogućili onima koji žele da dobiju vlastitu "masku za odvikavanje", ali i pozvali sve koji imaju ideju kako proizvodnju učiniti jeftinijom da im se jave.

Mišljenja smo da ima i jednostavnijih (i jeftinijih) načina da se riješite svoje ovisnosti. Ali ako ne ide drugačije, ovako ćete barem ojačati ruke. Samo pazite da se ne ozlijedite.