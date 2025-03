Odlične vijesti za sve putnike: Google će vas obavijestiti kada padnu cijene hotela u mjestima koja želite posjetiti

Iako nam vrijeme posljednjih dana to ne sugerira, ispred nas su sunčani proljetni dani, a nakon toga i ljeto, dva godišnja doba idealna za odmore i planiranje putovanja. Prilikom planiranja mjesta koja bi mogli posjetiti, hotela ili apartmana u kojima će odsjesti, mnogima su obavezne internetske adrese Google i Google Maps.

Tehnološki div ovaj je tjedan najavio nove alate koji bi trebali dodatno poboljšati iskustvo planiranja i putovanja, zahvaljujući među inim i nezaobilaznoj umjetnoj inteligenciji.

Jedna od zanimljivijih opcija, no koja je za sada ograničena samo na tržište SAD-a, jest korištenje Googleove AI-a za stvaranje plana putovanja. Taj je alat sada poboljšan i njegove su mogućnosti proširene sa samo velikih gradova poput New Yorka i Rima i na brojna druga područja i gradove. Dobit ćete strukturirani raspored za svaki dan koji uključuje dnevne prijedloge razgledavanja i mjesta u kojima možete jesti, a daje vam i hrpu sadržaja za izlazak i istraživanje, objasnio je glasnogovornik tvrtke Craig Ever što možemo očekivati od nove opcije.

Obavijesti o jeftinijem smještaju

Dakle, ako idete npr. provesti tjedan u Toskani, dovoljno je upitati Google, odnosno Gemini za savjet i dobit ćete detaljan plan putovanja, odnosno savjete koje gradove posjetiti, što vidjeti, gdje otići na večeru i slično.

Još jedan zanimljiv novitet koji kompanija priprema, a koji također koristi AI, jest prepoznavanje lokacija prema fotografijama iz snimki zaslona. Naime, kada korisnici pretražuju mjesta koja žele posjetiti, često snimaju screenshotove kako bi ih poslije pregledali i analizirali. Nova Googleova opcija omogućit će korisnicima ubacivanje tih fotografija u karte, gdje će ih Gemini skenirati kako bi prepoznao lokaciju. Treba naglasiti kako Googleova AI ne prepoznaje lokaciju na temelju same fotografije, nego teksta na snimci zaslona, ako je riječ o screenshotu s karte i slično. Ova opcija prvo će biti dostupna korisnicima iOS-a, a nakon toga i korisnicima Androida.

Najzanimljiviji alat koji je Google predstavio ovog tjedna odnosi se na praćenje cijena hotela. Google već ima sličnu opciju za praćenje letova te vas kompanija obavještava kada padnu cijene letova za određenu destinaciju koju planirate. Slična opcija sada je najavljena i za hotele. Na Googleovim stranicama potrebno je podesiti opcije oko mjesta koje namjeravate posjetiti, hotela i datuma kada planirate putovati, odabrati opciju praćenja cijena i Google će vas obavještavati kada cijena smještaja bude povoljnija.

Izvor: Google Blog