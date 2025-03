Pratite prognozu vremena: Iz većeg dijela Hrvatske danas će biti vidljiva djelomična pomrčina Sunca

Dobar dio Hrvatske danas će oko 12 sati biti prekriven kišnim oblacima koji će zakloniti pogled na spektakularni nebeski fenomen - pomrčinu Sunca.

Kako su objavili iz Zvjezdarnice Zagreb, iz većeg dijela Lijepe Naše danas će biti vidljiva djelomična pomrčina Sunca čija će magnituda pomrčine, ovisno o mjestu promatranja, iznositi do 12 posto. Stručnjaci Zvjezdarnice izračunali su podatke o početku, maksimumu i kraju pomrčine za više gradova u Hrvatskoj i te podatke možete vidjeti na njihovom stranicama.

Podaci za Zagreb tako pokazuju da pomrčina počinje u 11,42, vrhunac možemo očekivati u 12 sati i 14 minuta, a magnituda bi trebala iznositi 0,0943. S obzirom na to da je prognoza za Zagreb tijekom pomrčine oblačno s kišom, stanovnici i posjetitelji glavnog grada vjerojatno će biti lišeni uživanja u ovom fenomenu. Ako se stvari ipak promijene te dođe do razvedravanja, Zvjezdarnica Zagreb organizirat će promatranje pomrčine za građane na Popovu tornju (Opatička 22/III) od 11 i 30 do 13 sati, uz stručno vodstvo zaposlenika i besplatan ulaz.

Do pomrčine dolazi kada se Mjesec ispriječi između Sunca i Zemlje te djelomično ili potpuno zakloni Sunce bacajući sjenu na malo područje našeg planeta.

Vrsta pomrčine ovisi upravo sjeni pa ako se Mjesec nađe točno na pravcu između Sunca i Zemlje, ali je nešto bliži našoj planeti, tada je riječ o potpunoj pomrčini Sunca. Ako je u svojoj orbiti nešto dalje od Zemlje, onda je pomrčina prstenasta, a ako Mjesec nije baš točno na pravcu, već je pomaknut, tada je pomrčina djelomična te Mjesec zaklanja samo dio Sunca. Upravo je to slučaj danas.

Ono što svakako treba naglasiti jest da nikako ne smijete gledati u Sunce bez zaštite, odnosno odgovarajućeg filtera za promatranje. Kako su ranije upozorili iz Hrvatskog astronomskog saveza, jedino sigurno priručno sredstvo za promatranje jest staklo za varenje.

Izvor: Zvjezdarnica Zagreb