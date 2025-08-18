Priznali da su kršili pravila tržišnog natjecanja, a to će ih stajati 35,8 milijuna dolara

Google je tijekom godina zbog svojih različitih dogovora i ugovora s drugim tvrtkama, bio na udaru različitih regulatora. Najčešće onih koji vode računa o pravednom tržišnom natjecanju.

Jedan takav regulator, onaj australski, kaznio je tako Google s kaznom u iznosu od 35,8 milijuna američkih dolara zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Naime, Google je platio dvojici najvećih telekom operatera u Australiji da predinstaliranju njegovu tražilicu na Android telefone, a pri tome blokiraju ostale konkurente.

Google je tako dogovorio s Telstrom i Optusom povlašteni položaj, a oni su, zauzvrat, dobili dio prihoda koji je Google ostvario od prikazivanja oglasa u rezultatima pretraživanja na spornim uređajima.

Zanimljivo, Google je priznao dogovor i da je on imao značajni utjeca na konkurenciju te je potvrdio da se takvi dogovori više neće sklapati te da će platiti kaznu.

Današnji ishod... stvorio je potencijal za milijune Australaca da imaju bolji izbor za pretraživanje interneta u budućnosti, ali i za konkurentske tražilice da dobiju pristup do australskih potrošača, istaknuli su iz australskog regulatora.

Iako su Google i regulator dogovor o plaćanju kazne predali australskom sudu, to ne znači da će Google u konačnici i platiti tu kaznu. Sud ima posljednju riječ kad je u pitanju visina kazne.

Izvor: Reuters