Sjednite za volan virtualnog automobila i prepustite internetskim korisnicima da vas odvedu na "epsko putovanje"

Kad pomislimo na upravljanje automobilom obično je pravilo veoma jednostavno - samo je jedan vozač. No, što bi se dogodilo kad bismo upravljanje automobilom prepustili tisućama stranaca koji zapravo ni ne znaju kamo bi željeli ići?

Upravo se to događa u ovom, pomalo kaotičnom, eksperimentu. "Internet Roadtrip" je virtualna vožnja automobila po SAD-u pomoću Google Street Viewa, a za volanom je - kolektivan kaos.

Naime, svakih devet sekundi algoritam zbraja glasove i usmjerava "automobil" u smjeru koji je dobio najviše glasova. Posjetitelji stranice tako možda usmjere automomobil u smjeru u kojem su željeli, a možda se i izgube u šumi. No, smjer kretanja nije jedino o čemu odlučuju. Mogu i odlučiti potrubiti ili promijeniti radio postaju koja se sluša.

Tisuće ljudi uživaju u "najsporijoj vožnji po SAD-u", a mnogi se o smjeru kretanja dogovaraju i u chatu koji je moguće promatrati sa strane.

Projekt je pokrenuo developer Neal Agwarwal koji je za 404 Media otkrio kako je želio stvoriti "autonomni automobil kojeg pokreće ekipa putem Twitcha". No, dodaje, to vjerojatno nije baš zakonito, pa je ovo "druga najbolja stvar".

Iako je automobil kojim posjetitelji njegove stranice upravljaju virtualan, fotografije prostora po kojem se "kreću" nisu. Radi se o fotografijama koje su nastale u sklopu Googleovog Street View servisa i prikazuju stvarne lokacije diljem Amerike.

Zajednički cilj, barem u ovom trenutku, je dovesti automobil do Kanade. S obzirom na to da automobil putuje otprilike 4,8 kilometara na sat, putovanje bi moglo potrajati. Ali za one koji sudjeluju, brzina i tako nije najvažniji aspekt ovog putovanja. Oni uživaju u samom putovanju.

Kako izgleda putovanje, ali nešto bržim tempom, možete vidjeti u videu koji je složio jedan od korisnika. Video je dugačak tek nekoliko minuta, a prikazuje 30 sati puta i pokazuje koliko su zapravo korisnici uporni u ostvarivanju svog cilja i spremni surađivati kako bi se cilj i ispunio.