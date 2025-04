Srušen mit o sedam ljudskih godina: Evo kako izračunati koliko godina ima vaš pas

Kada se pokušava preračunati koliko bi pas imao ljudskih godina, najčešće se koristi jednostavna formula - njegove godine pomnože se sa sedam. Dakle, pas koji je navrši 10 godina, imao bi 70 ljudskih godina.

Iako je takvo razmišljanje, dakle, uobičajeno, ono je u stvari običan - mit. Razlog zašto se broj psećih godina množi sa sedam jest što psi u prosjeku žive 10 do 13 godina, dok svjetski prosjek globalno iznosi 73 do 74 godine, a u nekim razvijenim zemljama taj je prosjek veći od 80 godina, tako da u prosjeku ljudi žive otprilike sedam puta više u odnosu na pse.

Dok se to čini manje-više logičnim u teoriji, u praksi su stvari prilično drukčije i kompleksnije, objasnili su iz kompanije koja proizvodi hranu za kućne ljubimce Purina, a prenose na Daily Mailu. Naime, usporedba psećih i ljudskih godina ovisi o više različitih faktora: Veličina i pasmina igraju važnu ulogu u očekivanom životnom vijeku, a male pasmine uobičajeno žive duže od većih, objasnili su iz Purine.

Koliko vaš pas zaista ima ljudskih godina zato zahtjeva malo kompliciranije kalkulacije, a iz ove su se kompanije pozabavili s tim problemom te napravili kalkulator psećih godina zahvaljujući kojem možete saznati stvaran broj godina vašeg ljubimca.

Važne su 3 stvari

Kalkulator možete pogledati na stranicama Daily Maila, a sve što trebate napraviti jest odabrati veličinu vašeg psa (mali, srednji, veliki, jako veliki) te koliko je star, a kalkulator će vam pokazati koliko vaš pas ima ljudskih godina.

Zanimljivo, prvih nekoliko godina veće pasmine sporije stare pa, ako imate malog psa, kada on navrši 2 godine, to će biti jednako 24 ljudske godine, dok će jako velika pasmina, kad navrši 2 godine, imati 22 ljudske godine. To se s vremenom mijenja. Kada navrši 5 godina, mali pas će imati 36, a jako veliki 45 ljudskih godina, a sa svakom se godinom ta razlika povećava. S 10 godina jako veliki psi imat će 79 ljudskih godina, dok će mali psi imati tek 56 godina.

Svi bi htjeli da naši pseći prijatelji žive dugo kao i ljudi, čak i duže ako je moguće. Ali istina je da njihov životni vijek nije isti kao i ljudski te da su brojni psi već odrasli kada napune dvije godine, objašnjavaju iz Purine. Ipak, ljudi nisu u potpunosti nemoćni kada je u pitanju životni vijek njihovih ljubimaca te postoje stvari s kojima mogu pomoći svojim ljubimcima da žive duže.

Iz Purine su nabrojali tri važne stvari, a koje se u biti mogu primijeniti i na ljude. Prvo je važnost zdrave i raznolike prehrane, zatim redoviti posjeti veterinaru te provođenje vremena s vašim četveronožnim ljubimcem pružajući im ljubav i pažnju. Slično je dakle i s ljudima - kako bi zdravije, a time i duže živjeli, trebamo se zdravo hraniti, redovito posjećivati doktore (pogotovo u starijim godinama) te provoditi vrijeme s prijateljima i obitelji jer socijalizacija i druženje s ljudima pozitivno djeluje na mentalno stanje ljudi.