Tko su žene koje će poletjeti u potpuno ženskoj posadi? Neka lica su svima dobro poznata

Usred teksaške pustinje, šest žena upisat će se u povijest kao prva potpuno ženska posada koja je poletjela prema svemiru nakon 60 godina.

Posadu, koja će u sklopu misije NS-31 poletjeti letjelicom New Shepard tvrtke Blue Origin, čine Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn i Lauren Sánchez, koje su okupile misiju.

Iako se radi o komercijalnoj misiji, čiju cijenu iz Blue Origina ne otkrivaju, poznata imena privukla su puno pozornosti. No, tko su zapravo žene koje će biti na ovom letu?

Aisha Bowe

Aisha je bivša NASA-ina raketna znanstvenica, poduzetnica i globalna zagovornica STEM-a. Ona je izvršna direktorica STEMBoarda, inženjerske tvrtke koja je dva puta imenovana na popis Inc. 5000, i osnivačica LINGO, edtech tvrtke koja ima za cilj opremiti milijun učenika osnovnim tehničkim vještinama. Njezin put – od društvenog koledža do svemira – odražava duboku predanost proširenju pristupa STEM obrazovanju i osnaživanju budućih generacija da sanjaju velike snove. Ovo putovanje označit će Aishu kao prvu osobu bahamskog podrijetla koja je posjetila svemir. Na brodu Blue Origin, ona će nositi razglednice od učenika iz cijelog svijeta i provesti tri istraživačka eksperimenta, uključujući studije o biologiji biljaka i ljudskoj fiziologiji—napređujući svoju misiju istraživanja svemira za dobrobit Zemlje.

Amanda Nguyễn

Amanda je znanstvenica u području bioastronautike. Diplomirala je na Harvardu i provodila istraživanja u Harvardskom centru za astrofiziku, MIT-u, NASA-i i Međunarodnom institutu za astronautičke znanosti. Amanda je radila na posljednjoj NASA-inoj misiji šatla, STS-135, i misiji egzoplaneta Kepler. Za svoje zalaganje za preživjele seksualnog nasilja nominirana je za Nobelovu nagradu za mir i TIME-ova nagrada za ženu godine. Kao prva astronautkinja iz Vijetnama i jugoistočne Azije, Amandin let simbol je pomirenja između Sjedinjenih Država i Vijetnama te će istaknuti znanost kao oruđe za mir.

Gayle King

Gayle je nagrađivana novinarka, suvoditeljica emisije CBS Mornings, glavna urednica Oprah Dailyja i voditeljica emisije Gayle King in the House na radiju SiriusXM. U karijeri koja traje desetljećima, King je prepoznata kao nadarena, suosjećajana voditeljica intervjua koji se može probiti kroz buku i stvoriti smislene razgovore. Kao netko tko je otvoren za nove avanture, čak i one koje je plaše, Gayle je počašćena što je dio prvog ženskog letačkog tima Blue Origin i raduje se što će izaći iz svoje zone udobnosti.

Katy Perry

Katy Perry dobro je poznata većini kao glazbenica. No, znate li da je i najprodavanija izvođačica u povijesti Capitol Recordsa i jedna od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena s više od 115 milijardi streamova. Osim što je globalna pop superzvijezda, Katy je aktivna zagovornica mnogih filantropskih ciljeva, uključujući i UNICEF-ovu ambasadoricu dobre volje gdje koristi svoj moćni glas kako bi svakom djetetu osigurala pravo na zdravlje, obrazovanje, jednakost i zaštitu te vlastitu Zakladu Firework koja osnažuje djecu iz siromašnih zajednica paljenjem njihovog unutarnjeg svjetla kroz umjetnost. Katy je počašćena što je dio prve isključivo ženske ekipe Blue Origin i nada se da će njezino putovanje potaknuti njezinu kćer i druge da posegnu za zvijezdama, doslovno i figurativno.

Kerianne Flynn

Nakon uspješne karijere u modi i ljudskim resursima, Kerianne Flynn provela je posljednje desetljeće usmjeravajući svoju energiju u izgradnju zajednice kroz službu u odborima i neprofitni rad sa The Allen-Stevenson School, The High Line i Hudson River Park. Strastvena prema transformativnoj snazi ​​pripovijedanja, Kerianne je producirala filmove koji potiču na razmišljanje kao što su Ovo mijenja sve (2018.), koji istražuje povijest žena u Hollywoodu, i LILLY (2024.), snažan posveta zagovornici pravednih plaća Lilly Ledbetter. Kerianne su oduvijek privlačila istraživanja, avantura i svemir, te se nada da će njezin svemirski let Blue Originom poslužiti kao inspiracija njezinom sinu Dexu i sljedećoj generaciji sanjara da posegnu za zvijezdama.

Lauren Sánchez

Lauren je novinarka, dobitnica nagrade Emmy, autorica bestselera New York Timesa, pilotkinja, potpredsjednica Bezos Earth Funda i majka troje djece. Godine 2016. Sánchez, ovlaštena pilotkinja helikoptera, osnovala je tvrtku Black Ops Aviation, prvu tvrtku za proizvodnju filmova iz zraka i kojom upravlja žena. Sánchez je 2024. objavila svoju prvu dječju knjigu kao bestseler New York Timesa, Muha koja je odletjela u svemir. Njezin rad u zrakoplovstvu donio joj je nagradu Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame 2024. za njezinu stručnost kao pilot helikoptera i zrakoplovna poslovna žena. No, mnogima je možda poznatija kao zaručnica osnivača Blue Origina, Jeffa Bezosa. Sánchezin cilj je nadahnuti sljedeću generaciju istraživača.

Zanimljivo je da su četiri članice posade majke, a jedna je i baka, čime su još malo pomaknule granicu i upisale svoja imena u povijest.