Ukrajina koristi balone na helij kako bi povećala domet svojih FPV dronova

Na nebu iznad Ukrajine, gdje se svakodnevno odvijaju žestoke borbe, ukrajinski startup Aerobavovna koristi vezane balone ispunjene helijem kako bi riješio izazove komunikacije na bojištu. Osnovana 2023. godine, ta tvrtka oprema navedene balone radio repetitorima koji se podižu u zrak, čime proširuju domet signala dronova i omogućuju pouzdan rad u otežanim uvjetima.

Ratovanje dronovima u Ukrajini često je otežano gubitkom signala zbog prepreka u liniji vidljivosti i ometanja ruskih sustava elektroničkog ratovanja. Baloni Aerobavovne, koji su usidreni visoko iznad borbenih zona, omogućuju dronovima održavanje veze tako što podižu antene i repetitore iznad terenskih zapreka.

Potrebna je neka vrsta radio repetitora u zraku koji omogućuje dronovima da lete bliže tlu. Za kopnene dronove to je ključno jer njihov signal od tla do tla dopire samo do prvog brda; nakon toga gubiš izravnu liniju vidljivosti i, posljedično, vezu, rekao je za Business Insider direktor Aerobavovne Jurij Vijsoven. Dodao je da je oko 50 njihovih balona trenutno raspoređeno duž bojišnice.

Brzo postavljanje i modernizacija

Iako aerostati poput balona Aerobavovne nisu novost, njihovi sustavi prilagođeni su brzoj primjeni u ratnim uvjetima. Baloni, izrađeni od laganih polimera, mogu se postaviti za 5 do 25 minuta, dosežu visinu od 1 km i ostaju u zraku do sedam dana, noseći teret do 25 kg.

Prema pisanju ukrajinskog portala Militarnyi, inženjeri iz Aerobavovne su razvili novu verziju koja može nositi do 30 kg tereta, omogućujući ugradnju još naprednijih sustava, poput elektroničkog ratovanja.

Tehnički izazovi i manjak financiranja

Stabilnost tih balona u zraku ipak ostaje velik izazov, osobito kao repetitora za FPV dronove. Stabilnost je veliki problem. Za FPV radio repetitore dronova morate antene postaviti stvarno, stvarno precizno, rekao je Vijsoven.

Unatoč postignutom uspjehu na bojištu, problem ostaje i financiranje. Vijsoven je naveo da je tvrtka primila ponude u iznosu od 37 milijuna eura, što je nazvao sramotnim. U Kaliforniji to možeš prikupiti s prezentacijom i kavom. Ja imam stvaran proizvod, 30 inženjera koji ga grade i već je u upotrebi, a i dalje se borimo da prikupimo dovoljno za širenje, dodao je.

Ranije smo već pisali i o tome kako Ukrajina koristi slične balone za lociranje ruskih operatera dronova.