“Umjesto da vas izbacimo na ulicu…”: Tko ne bi odobrio ovu ideju američkog senatora?

Zaposlenici Amazona nedavno su se okomili na svog šefa Andyja Jassyja nakon izjave kojom je dao do znanja kako će u budućnosti mnoga radna mjesta nestati, a zamijenit će ih umjetna inteligencija. O otkazima zbog AI govori se već dugo vremena, a iako su neki s vremenom promijenili mišljenje jer se pokazalo da, barem trenutačno, ova tehnologija nije toliko savršena, tržište ipak ide u tom smjeru.

Zaposlenici ne vjeruju što im je šef poručio: Kakav loš lider!

Kao neke od razloga korištenja umjetne inteligencije u Amazonu, Jassy je posebno spomenuo povećanu učinkovitost i smanjenje troškova

No kako je tijekom gostovanja kod Joea Rogana komentirao američki senator Bernie Sanders, postoji i bolji način na koji se može iskoristiti povećana produktivnost i učinkovitost koju omogućuje umjetna inteligencija. To vrijeme koje tehnologija štedi zaposlenicima, naglasio je Sanders, treba dati upravo njima - ljudima. I to kroz kraće radno vrijeme, odnosno četverodnevni radni tjedan jer bi tako dobili više vremena za sebe, svoje obitelji, prijatelje i obrazovanje.

Umjesto da vas izbacimo na ulice…

Tehnologija će nas poboljšati, ne samo ljude koji posjeduju tehnologiju i izvršne direktore velikih korporacija. Vi se radnik i vaša produktivnost raste zato što smo vam dali AI, zar ne? Umjesto da vas izbacimo na ulicu, smanjit ću vaš radni tjedan na 32 sata, objasnio je. Dakle, njegova filozofija je jednostavna i nije teško zaključiti kako bi mnogi odmah potpisali takav scenarij u kojem će im tehnološki napredak omogućiti da rade kraće, a u isto vrijeme jednako učinkovito ili još učinkovitije.

To nije, komentirao je Sanders, nikakva radikalna ideja: Postoje kompanije diljem svijeta koje to rade s određenim uspjehom. Na takav eksperiment odlučile su se, među inim, i neke hrvatske kompanije te globalne studije koje su proučavale četverodnevni radni tjedan pokazuju na dobrobit ne samo za zaposlenike, već i za same tvrtke.

Naime, prema nekim studijama, ne samo da uvođenje kraćeg radnog vikenda nije naštetilo kompanijama, već su njihovi prihodi porasla za osam posto. Također, umor zaposlenika smanjen je za deset posto, dok je količina stresa smanjena za čak 35 posto.

Vjerujete li šefu Googlea? Nema straha od otkaza, zbog AI-a samo će porasti potražnja za zaposlenicima

No dok to dobro zvuči u teoriji, u praksi je situacija drukčija, komentirali su na Tech Spotu. To smo mogli već vidjeti na primjeru udaljenog rada. S radom od kuće mnogi su zaposlenici uspjeli uspostaviti puno bolji balans između privatnog i poslovnog života, no usprkos tome, iz brojnih su kompanija poručili zaposlenicima da se vrate u urede ili potraže novi posao. Slično možemo očekivati i kada je u pitanju umjetna inteligencija, a što vidimo i na primjeru Amazona, ali i najava iz drugih tvrtki - posao koji su obavljali ljudi, sve će više raditi AI.

Pozitivna strana razmišljanja o budućnosti u kojoj će AI sve više raditi poslove ljudi, jest što bi se zahvaljujući toj tehnologiji mogli otvoriti brojni drugi i novi poslovi na kojima će raditi ljudi. Tako, među inim, razmišlja Sundar Pichai, CEO Alphabeta i Googlea.