Poruka koju nikada ne želite vidjeti: Omraženi plavi ekran smrti odlazi u povijest

Jedna od poruka koju korisnici Windowsa nikada nisu htjeli vidjeti na svojim ekranima jest zloglasni plavi ekran smrti, odnosno - Blue Screen of Death. Ta poruka znak je problema zbog kojih se računalo mora ugasiti ili ponovno pokrenuti, a koja se prikazuje već skoro četiri desetljeća, još od prve verzije Windowsa.

Šira javnost ga je upoznala krajem prošlog stoljeća kada je Bill Gates javno predstavljao novu opciju na Windowsima 98, no tijekom prezentacije došlo je do problema i pojavio se BSOD. Plavi ekran smrti pojavio se i na milijunima računala diljem svijeta sredinom prošle godine nakon što je, zbog neispravne nadogradnje CrowdStrikea, došlo do globalnih problema s PC-ima na čijim se ekranima pojavila upravo ova poruka.

BSOD ipak ostaje - BSOD

Black Screen of Death (Foto: Microsoft)

No dani za plavi ekran smrti su odbrojani i u budućnosti se ova poruka više neće prikazivati korisnicima Microsoftovog operativnog sustava. To ne znači da je američka kompanija pronašla način kako spriječiti buduće probleme, već da će obavijest o tim problemima biti drukčija.

I dalje će to biti BSOD, no neće biti riječ o plavom, već o - crnom ekranu. Poruka na tom Black Screen of Death bit će pojednostavljena tako da neće biti tužnog smajlića te će biti usklađena s dizajnerskim smjernicama Windowsa 11.

Dobra vijest je što promjene oko prikaza greške i oporavka ipak nisu samo kozmetičke, već su na službenom blogu najavili kako će u budućnosti oporavak od takvih grešaka biti puno brži. Te su promjene dio šireg nastojanja ove tvrtke da poboljša otpornost svog operativnog sustava nakon spomenutih prošlogodišnjih problema s CrowdStrikeom.

Inače, iz Microsofta su još ranije najavili ovu promjenu, a ovaj tjedan su je potvrdili na službenom blogu. Novi dizajn BSOD-a, zajedno s novom značajkom Quick Machine Recovery, napravljenom za brzo vraćanje računala koja se ne mogu pokrenuti, možemo očekivati “kasnije ovog ljeta” u ažuriranju za Windows 11.

