Prije nekoliko dana hakeri su počeli s kibernetičkim napadom na Jaguar Land Rover s kojim je “ozbiljno poremećena” proizvodnja njihovih vozila u dvije britanske tvornice. Nije poznato tko stoji iza napada i koji su ciljevi hakera, no sigurnosni stručnjaci vjeruju kako je riječ o kibernetičkim kriminalcima koji su ranije izvršili napade na Marks & Spencer i još neke britanske kompanije. U tim slučajevima, hakeri su tražili - novac.

Napad je otkriven dok je još bio u tijeku, zbog čega je ova kompanija, s ciljem minimiziranja štete, isključila svoje IT sustave. Gašenjem tih sustava bio je onemogućen rad pa su iz JLR-a u ponedjeljak ujutro poslali zaposlenicima tvornice u Merseysideu da niti ne dolaze na posao, dok su onima koji su već bili na svom radnom mjestu poručili da se vrate kućama. Ista situacija je bila i s drugom tvornicom Jaguar Land Rovera u Velikoj Britaniji u Solihullu, gdje su zaposlenici također poslani svojim kućama.

Slučaj istražuje i policija

Na BBC-u kažu kako je zaustavljanje proizvodnje još jedan veliki udarac za ovu tvrtku koja je nedavno prijavila pad profita, uzrokovan ponajprije povećanjem troškova zbog Trumpovih tarifa. Jedina utjeha je, čini se, što u ovom sigurnosnom incidentu nema dokaza da su ukradeni podaci o kupcima.

Čim je napad otkriven, JBL je poduzeo sve mjere kako bi ublažili utjecaj proaktivnim gašenjem sustava, zbog čega su maloprodajne i proizvodne aktivnosti ozbiljno poremećene.

Sada radimo ubrzanim tempom kako bismo kontrolirano ponovno pokrenuli naše globalne operacije, objavili su iz Jaguar Land Rovera.

U cijeli slučaj uključila se i britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala koja je “svjesna incidenta” te sada surađuju s partnerima kako bi otkrili o čemu se radi.

Ovo nije prvi put da su hakerski napadi zaustavili proizvodnju u tvornicama automobila. Tako su prije tri godini kibernetički kriminalci napali Toyotina dobavljača Kojima Industries, zbog čega je japanski proizvođač automobila morao pauzirati s radom i nakratko prekinuti proizvodnju.

