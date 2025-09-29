Hrana ne oblikuje samo zdravlje srca i mozga, već i usne šupljine. Novo međunarodno istraživanje pokazuje da mediteranska prehrana, specifično, može pomoći u zaštiti od bolesti desni.

Znanstvenici s britanskog Kraljevskog koledža u Londonu i talijanskog Sveučilišta u Cataniji, proučili su 195 odraslih osoba prosječne dobi 49 godina. Sudionici su prošli liječničke preglede i odgovorili na detaljna pitanja o svojim prehrambenim navikama.

Analizirani podaci su pokazali da su osobe koje su se najdosljednije pridržavale mediteranske prehrane imale manju vjerojatnost razvoja bolesti desni, posebno one koje su izbjegavale crveno meso. Istraživači su također zabilježili niže razine markera upale u krvi, što ukazuje na smanjen tjelesni stres i oštećenja tkiva.

Parodontolog Giuseppe Mainas s King’s College London istaknuo je: Naši rezultati sugeriraju da uravnotežena prehrana tipa mediteranske prehrane može potencijalno smanjiti bolest desni i sistemsku upalu.

Mehanizmi prehrane

Mediteranska prehrana naglašava konzumaciju voća, povrća, ribe i cjelovitih žitarica, dok ograničava prerađene namirnice, mliječne proizvode i crveno meso. Znanstvenici pretpostavljaju da protuupalni spojevi u biljnim namirnicama neutraliziraju štetne učinke povezane s crvenim mesom. Teški oblik bolesti desni obično se veže uz nakupljanje plaka, ali važnu ulogu ima i imunološki odgovor.

Uočili smo da može postojati veza između težine parodontne bolesti, prehrane i upale. Te aspekte treba holistički razmotriti pri procjeni liječenja parodontitisa kod pacijenata, dodao je Mainas.

Šire implikacije

Navedeno istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Periodontology, bilo je tek opservacijsko, što znači da je pokazalo povezanost, ali ne i uzročno-posljedičnu vezu. Ipak, autori naglašavaju njegovu važnost.

Naše istraživanje pokazuje potencijalni učinak koji hranjiva, biljkama bogata prehrana može imati na poboljšanje zdravlja desni nacije. Ipak, potrebno je više istraživanja kako bi se razvili personalizirani pristupi za pomoć ljudima u upravljanju zdravljem desni, ističe na kraju Luigi Nibali s Kraljevskog koledža u Londonu.