U sušnom sjevernom dijelu Kine, deseci radnika obrezuju grmove goji bobica koji se protežu pod zaštitnom sjenom tisuća solarnih panela.

Postrojenje od 1 gigavata (GW) u sjeverozapadnoj regiji Ningxia dio je mreže koja se proteže diljem sjeverne i zapadne Kine koja koristi sjenu solarnih panela kako bi zaustavila širenje pustinja.

Tvrtka Baofeng, vlasnica postrojenja, planira izgraditi ukupno 30 GW solarne energije, od čega će se dio koristiti za zaustavljanje dezertifikacije, prema riječima Liu Yuanguana, potpredsjednika tvrtke. Sličan projekt od 1 GW u obližnjem Majiatanu već je aktivan, dodao je.

Solarni paneli su poput suncobrana, rekao je Liu tijekom obilaska postrojenja koje je organizirala kineska vlada. Bacaju sjene na biljke i tlo pa ima manje isparavanja vlage.

Otprilike četvrtina Kine klasificirana je kao "dezertificirana", a kampanje za suzbijanje pijeska sežu od 1970-ih. Solarni paneli postavljeni preko praznih, suncem ispečenih površina nedavni su i rastući dio arsenala u borbi protiv širenja pustinja.

Solarna energija uključena je u rujansku reviziju vodećeg programa protiv dezertifikacije "Tri sjevera", koji je započeo 1978. i trajat će do 2050.

Standardni pristup je korištenje panela za pružanje sjene za sjeme otporno na pustinju i grmlje koje se sadi ispod, dok barijere oko lokacija usporavaju brzinu vjetra i zaustavljaju pomicanje pijeska.

Projekti poput Baofengovog ostaju mali dio stotina gigavata solarnih panela koje Kina instalira svake godine, ali Peking je najavio planove za brzo povećanje broja projekata koji koriste solarnu energiju za borbu protiv dezertifikacije.

Izgradnja solarnih panela u pustinjama također čuva poljoprivredno zemljište. Kina je 2023. godine objavila pravila kojima se zabranjuje postavljanje solarnih panela na obradivo zemljište, a državni mediji kritizirali su izgradnju solarnih panela na vrhunskom poljoprivrednom zemljištu.

Između 2025. i 2030. godine Kina planira instalirati 253 GW solarne energije kako bi obnovila otprilike 7000 četvornih kilometara zemljišta. Za usporedbu, Sjedinjene Države su prošle godine instalirale 50 GW solarne energije.

Bez obzira koriste li se solarni paneli ili druge metode poput sadnje drveća, napredak se teško postiže. Dezertificirano zemljište prošle je godine činilo 26,8 posto teritorija Kine, u odnosu na 27,2 posto desetljeće ranije, unatoč masovnim programima sadnje drveća.

U prirodnom rezervatu Baijitan, nekoliko sati udaljenom od lokacije Baofenga, desetljećima rada vraćeno je oko 800 četvornih kilometara.

Potpuno uklanjanje pustinja nije cilj, prema riječima direktora lokacije Wang Xiaolinga, već se nadaju minimizirati štetu.

To je dugotrajan rat za kontrolu pustinje, rekao je. Ne možemo reći da je možemo potpuno uništiti.