Stravično upozorenje: U Sredozemnom moru bi za 25 godina moglo biti više plastike nego ribe

Unija za Mediteran (UFM), organizacija koja okuplja 43 zemlje, upozorila je da bi za 25 godina u Sredozemnom moru moglo biti više plastike nego ribe ako se radikalno ne poboljša gospodarenje otpadom.

Sredozemno more jedno je od područja najzagađenijih plastikom na svijetu, upozorila je organizacija iz svog sjedišta u Barceloni povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.

Sredozemno more predstavlja manje od 1 posto površine svjetskih mora, ali je dom gotovo 20 posto svih poznatih morskih vrsta, što ga čini jednom od najvažnijih žarišnih točaka morske bioraznolikosti u svijetu.

Također je dom jednoj od najvećih koncentracija onečišćenja mora plastikom u svijetu, s oko 730 tona plastičnog otpada koji se svakodnevno ispušta u more, navela je Unija za Mediteran.

Ako proizvodnja plastike nastavi rasti po stopi od 4 posto godišnje i ako se gospodarenje otpadom radikalno ne poboljša, ispuštanje plastike u more moglo bi se udvostručiti do 2040. godine, a do 2050. godine moglo bi biti čak i više plastike nego ribe, priopćila je organizacija čija je članica i Hrvatska.

Akumulacija onečišćenja u Sredozemnom moru, potaknuta uglavnom kombinacijom visoke gustoće obalne naseljenosti, masovnog turizma i ograničene izmjene vode u poluzatvorenoj strukturi mora, predstavlja vrlo ozbiljne ekološke, javnozdravstvene i socioekonomske rizike čiji se učinci još uvijek proučavaju.

Pokušaji suzbijanja ove kritične situacije kako bi se ispunili ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih Naroda moraju se stoga usredotočiti na promicanje politika kružnog gospodarstva koje minimiziraju upotrebu plastike i daju prioritet upotrebi biorazgradivih i trajnijih plastičnih alternativa, navela je Unija za Mediteran.

Organizacija osnovana prije 17 godina zagovara inicijative održivog plavog gospodarstva koje potiču socioekonomski razvoj odgovornim korištenjem morskih resursa. Partnerstvo za plavi Mediteran (BMP), višedonatorski fond koji promovira Unija za Mediteran, a koji mobilizira ulaganja u projekte održivog plavog gospodarstva u područjima južnog Mediterana i Crvenog mora, vodeća je inicijativa u ovom području.

Dok obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša, ključno je prepoznati da rastuća plima plastičnog otpada nije samo ekološki problem, već i onaj koji izravno utječe na dobrobit naših zajednica i gospodarstava, rekao je glavni tajnik Unije za Mediteran Nasser Kamel.

Prekogranična pitanja, uključujući onečišćenje plastikom, zahtijevaju prekogranična rješenja. Unija za Mediteran uvijek će podržavati inicijative regionalne suradnje koje unapređuju održivi razvoj i čuvaju naše dragocjeno more za buduće generacije, zaključio je.