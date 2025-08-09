Prijeteću katastrofu pretvorio je u uspjeh: Preminuo bivši američki astronaut Jim Lovell

Bivši američki astronaut Jim Lovell, poznati zapovjednik nesretne misije Apolla 13, koja je jedva izbjegla katastrofu, umro je u četvrtak u dobi od 97 godina u Lake Forestu u Illinoisu, objavila je američka svemirska agencija NASA.

Apollo 13, kojim je Lovell zapovijedao 1970., pretrpio je velik tehnički kvar na putu do Mjeseca, prisilivši posadu da obustavi slijetanje. Zahvaljujući brzom razmišljanju i timskom radu Lovell i njegovi kolege sigurno su se vratili na Zemlju, pretvorivši nešto što je moglo završiti katastrofom u izniman primjer spretnog rješenja problema pod pritiskom.

Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy odao mu je u petak počast riječima: NASA izražava sućut obitelji kapetana Jima Lovella, čiji su život i rad nadahnjivali milijune ljudi tijekom više desetljeća.

Nasmiješeni Jim

Lovellova "nepokolebljiva hrabrost", nastavio je Duffy, pomogla je čovječanstvu da stigne na Mjesec i prijeteću katastrofu pretvori u uspjeh iz kojega smo enormno puno naučili.

Lovell je bio i dio Apola 8 godine 1968., prve misije u orbitu oko Mjeseca.

Prije nego što se pridružio NASA-i Lovell je služio u američkoj mornarici kao probni pilot. Diplomirao je na Američkoj pomorskoj akademiji.

S obzirom na to da je bio vrlo duhovit kolege su mu nadjenuli nadimak "Nasmiješeni Jim".

Jim Lovell utjelovljenje je odvažnosti, odlučnosti i optimizma prošlih i budućih istraživača, rekao je Duffy. Zauvijek ćemo ga se sjećati.