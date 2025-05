Ako dobijete ove poruke na WhatsApp, odmah ih pobrišite i prijavite

U tijeku je nova prijevara koja kruži po WhatsAppu prema hrvatskim korisnicima i na koju na društvenim mrežama korisnici već upozoravaju. Prevaranti, kao i uvijek imaju samo jedan cilj - vaš novac i kompromitiranje vašeg korisničkog računa.

Bok! Mogu li posuditi 800 eura na račun? Vratit ću ga sutra. Hvala!, jedna je od poruka na koju upozoravaju korisnici putem društvenih mreža. Ako vidite ovakvu poruku, ne odgovaarajte već prijavite pošiljatelja WhatsAppu i pobrišite istu poruku, pogotovo ako dolazi s nepoznatog ili poslovnog računa.

U drugoj poruci poziva se na glasanje putem poveznice koja se nalazi u poruci. Bok! Molim vas glasajte za Anu u ovom naječaju, ona je kći moje prijateljice, glavna nagrada je besplatna stipendija za slijedeću godinu, to joj puno znači. Hvala!, glasi ta poruka, koja na kraju nudi poveznicu za to "glasanje". Tu poruku treba prijaviti i obrisati je, a nikako pokrenuti njezinu poveznicu.

Poruke prevaranata na WhatsAppu (Foto: Facebook)

I sami korisnici društvenih mreža upozoravaju da na takve poruke ne treba nasjedati. Ako vam dođe bilo kakva slična poruka, najbolje je prijaviti istu i pobrisati je. Niže u tekstu navest ćemo neke od najčešćih oblika prijevara na WhatsAppu i kako se općenito zaštititi od online prijevara.

Najčešći oblici WhatsApp prijevara u Hrvatskoj

1. “Hitna pomoć od prijatelja”

Prevaranti se predstavljaju kao tvoj prijatelj ili član obitelji s novim brojem. Pišu poruke poput: Bok, izgubio/la sam mobitel, pišem s novog broja. Treba mi hitno pomoć – možeš li mi posuditi novac? Dodaju emotivne elemente (nesreća, bolest, izgubljeni dokumenti) kako bi požurili vašu reakciju.

Reagirati treba tako da se istu osobu nazove na njezin vama poznati, uobičajeni broj ili da je se kontaktira na drugi način, prije nego učinite bilo što drugo.

2. Kod za verifikaciju

Ako dobijete SMS s WhatsApp kodom, a zatim poruku “prijatelja” koji vas moli da mu proslijeditee taj kod, jer ga je greškom unio vaš broj, NIKAKO to nemojte učiniti. Ako pošaljete taj kod, prevarant preuzima vaš korisnički račun. Taj šesteroznamenkasti kod je to je ključ za vaš račun i on se nikad i s nikim ne dijeli.

3. Lažne nagradne igre ili “donacije”

Prevaranti šalju link koji vodi na lažnu stranicu poznate firme (npr. Konzum, INA) i tvrde da ste osvojili nagradu. Od vas se traže osobni podaci, broj kartice, ili uplata "poštarine". U tom slučaju treba provjeriti službene stranice, jer većina firmi nikada ne koristi WhatsApp za nagradne igre. U svakom slučaju, poruke s takvim linkovima treba brisati, prijaviti nadležnim ili oboje, no nikako ne otvarati linkove u njima.

Kako se zaštititi na WhatsAppu?

Korisno je uključiti dvofaktorsku autentifikaciju (Postavke > Račun > Dvofaktorska autentifikacija). Treba redovito ažurirati aplikaciju, jer njezine sigurnosne zakrpe štite od novih metoda napada. Porukama s nepoznatih brojeva nikad ne treba vjerovati, čak i ako tvrde da vas znaju. Na koncu, sumnjive poruke treba prijaviti WhatsAppu i obrisati ih.

Generalna zaštita od online prijevara

Zaštita od online prijevara na društvenim mrežama u Hrvatskoj zahtijeva pažljivo ponašanje, prepoznavanje znakova upozorenja i korištenje dostupnih sigurnosnih alata. Evo ključnih koraka koje možeš poduzeti:

1. Provjeri autentičnost profila

Lažni profili često koriste tuđe fotografije i generičke opise. Provjeri ima li profil:

- malo prijatelja ili pratitelja

- neusklađene informacije

- sumnjive objave ili komentare

Ako ste u dvojbi, pokušajte pretražiti profilne fotografije putem alata poput Google Reverse Image Search.

2. Nikad ne dijelize osobne podatke

Nikome ne šaljite svoj OIB, broj bankovne kartice, PIN ili kopiju osobne iskaznice putem poruka. Prijevare često uključuju poruke koje imitiraju banke, državne službe ili dostavne službe, no kontaktirajte iste izravno, putem službenih kanala.

3. Pazite na sumnjive linkove

Ne otvarajte poveznice koje dolaze od nepoznatih osoba ili s neobičnim porukama poput: “Pogledaj tko te spomenuo”. Provjeri URL, jer službene stranice uvijek koriste pravilne domene, poput .hr za hrvatske servise.

4. Aktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju (2FA)

Na Facebooku, Instagramu, TikToku i drugim društvenim mrežama omogućite 2FA kako bi pristup vašem računu zahtijevao dodatnu potvrdu (najčešće putem SMS-a ili aplikacije).

5. Prijavite sumnjiv sadržaj

Ako vidite oglas koji obećava nerealnu zaradu, lažne nagradne igre ili netko traži novac, prijavite taj profil i objavu. Hrvatski korisnici često budu su investicijskih prijevara.

6. Redovito se informirajte

Posjetite stranice kao što je CERT.hr (Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost) za službene upute. Pratite i upozorenja od MUP-a i banaka na njihovim službenim stranicama o aktualnim prijevarama.